'Panterita' quiere ser gallo

TIJUANA, Baja California(GH)

“Si quieres llegar a la gloria, debes pasar por el infierno”.



Es la frase más utilizada en el pequeño gimnasio Sangre Nueva, d0nde entrena el contendiente al campeonato del mundo Luis “Pantera” Nery, quien el próximo 15 de agosto desafiará al imbatido japonés Shinsuke Yamanaka por el cetro Gallo del Consejo Mundial de Boxeo.



No hay mejor referencia que el “infierno” cuando debe entrenarse bajo un intenso calor con escasa ventilación, en un gimnasio de unos 50 metros cuadrados en la zona industrial de Otay, pero aseguran sus integrantes que así se forjan los campeones.



El “Pantera” lidera una nueva generación que busca devolverle a Tijuana a los primeros planos del boxeo.



Nery, como retador oficial, es la última esperanza para que el boxeo tijuanense cierre el año con un campeón mundial varón, el último fue Javier “Cobra” Mendoza monarca Minimosca, quien cedió la corona en 2015.



En este momento solo Kenia Enríquez posee un título mundial.

“Se acabaron los grandes peleadores en Tijuana, el ‘Terrible’ (Morales), (Antonio)Margarito, y yo quiero poner el nombre de Tijuana en alto”, relató Nery (23-, 17 ko’s) previo a un entrenamiento.



Luis, de 23 años, no le tiene miedo a la “leyenda” de que es difícil para un púgil visitante coronarse en Japón.



De cualquier forma, cree que el combate acabará antes del límite, para ello ha boxeado cerca de 200 rounds durante su preparación.



“Será una pelea dura, Yamanaka (27-0-2, 17 ko’s) es un peleador elite, zurdo, espero una pelea de choque, pero por el estilo de ambos no creo que nos vayamos a decisión, seguro acabará antes del sexto round”, explicó.



“Acepté el reto de ir a Japón para demostrar de qué estoy hecho”.

Para Nery, no es ajena la adversidad, asegura que no siempre tuvo todo el apoyo en el boxeo.



“No temo a nada, ya he estado en condiciones donde tengo todo en contra, así que no me importa si también tengo al público en contra, a veces me han querido lanzar como carne de cañón y aquí sigo”, dijo el peleador tijuanense que ha ganado ocho de sus últimas diez contiendas por la vía del cloroformo.



Yamanaka tiene 12 defensas del cetro Gallo y ha derrotado a cinco mexicanos, entre ellos dos tijuanenses, Carlos “Memin” Carlson y Javier Gallo, pero todas sus peleas las ha realizado en su país.



Para el “Panterita”, es su primera contienda fuera de México.



Ni Nery, ni su entrenador Ismael Ramírez creen en la suerte, pues consideran que la base del éxito está en el trabajo.



Ismael conoció al Luis desde los 15 años cuando lo debutó en el pugilismo amateur.



Ramírez, quien tuvo una corta trayectoria como boxeador, ha buscado transmitirle su experiencia y potenciar el talento de Luis quien se ha caracterizado por su poder de puños y rapidez.



Desde el domingo pasado, ambos se encuentran en la tierra del sol naciente tras un viaje de 14 horas que salió de San Diego, California a San Francisco y luego a Tokio.



Ya instalados en Kyoto, solo están contando las horas para subir al ensogado buscando devolver el brillo al boxeo tijuanense con un título.



Un cinturón muy mexicano

Campeones que han ostentado el cetro Gallo del CMB

-Fernando Montiel

-Víctor Rabanales

-Raúl ‘Jíbaro’ Pérez

-Daniel Zaragoza

-Lupe Pintor

-Carlos Zárate

-Rodolfo Martínez

-Rafael Herrera

-Rubén ‘Púas’ Olivares

-Jesús ‘Chucho’ Castillo



¿Se repetirá la historia?

Fernando ‘Kochulito’ Montiel fue el último mexicano en obtener el cetro Gallo CMB en Japón, cuando noqueó al entonces invicto Hosumi Hasegawa, quien al igual que Yamanaka había realizado todas sus defensas en tierras niponas en 2010.



UNA CITA CON LA HISTORIA

Desde hace 26 años Tijuana no tiene un campeón en peso Gallo, el último en ostentar el cinto verde y oro en esta categoría fue Raúl ‘Jíbaro’ Pérez, quien entre 1988 y 1991 defendió el fajín siete veces antes de escalar a peso Supergallo donde también se coronó pero en la versión de la Asociación Mundial de Boxeo.