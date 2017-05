Daniela Arrayales es plata en Universiada

MONTERREY, Nuevo León(GH)

Daniela Arrayales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se adjudicó la medalla de plata en la especialidad de espada en la disciplina de esgrima, luego de que la disciplina estuviera ausente por varios años.



“Es un honor representar a la UABC y darle esta medalla de plata, me siento muy feliz y es muy bonito representar a mi Universidad a nivel nacional, yo espero que sean muchas universiadas más para poder mejorar este resultado”, dijo emocionada.



Arrayales , quien practica el deporte desde hace algunos años, dijo que en la final por oro ante la representante de la UAG (Universidad Autónoma de Guadalajara) fue un tanto complicada debido al cansancio "Me sentí un poco cansada, no tuve previamente el entrenamiento adecuado, pero me siento satisfecha con el resultado y se que el próximo año voy a dar el 100% para ganarme esa medalla de oro".