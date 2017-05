Impulsa sueños de futbolistas

TIJUANA, Baja California(GH)

Carla encontró la manera de fusionar su faceta como mamá y su pasión por el futbol.



Carla Elizabeth Guerrero Gurrola en sus años de adolescencia no pudo realizar su máximo sueño, ser una futbolista profesional; ahora con 29 años y madre de tres hijos pareciera un sueño lejano, sin embargo, hace seis meses regresó a las canchas desempeñando su pasión como directora técnica de Pumas Otay de la Liga Menor División Infantil Femenil.



“Yo inicié cuando estaba en la secundaria pero no había el apoyo para los equipos femeniles, tenía como 13-14 años, lo dejé porque no había un futuro para las mujeres futbolistas, hice mi vida, me casé, tuve mis hijos”.



Sus tres hijos son Jesús Ernesto de 13 años, José Antonio Aquino Guerrero de 9 años y el más pequeño Jean Carlo de 7 años, los tres juegan futbol, además su esposo también es director técnico de Pumas Otay varonil y auxiliar en la femenil.



Detalló que desempeñar el papel de madre y directora técnica no es un trabajo sencillo pues los dos requieren de tiempo y sobre todo dar un buen ejemplo a sus hijos y a las niñas que entrena.



“Trabajar doblemente como mamá y como entrenadora no es fácil, ser ama de casa es un trabajo también, las niñas que entrenan conmigo me miran como ejemplo como figura femenina pero también soy su entrenadora tengo que ser más dura, y con mis hijos igual, como entrenadora igual”.



Uno de los objetivos de Carla Guerrero como madre y entrenadora es inculcar en los niños y niñas una formación deportiva.



“A sus hijos quiéranlos, apóyenlos, a sus niñas si ellas quieren jugar futbol no dejen que su sueño se vea truncado, ahorita ya hay muchas ligas femeniles, hay más oportunidades, sí se puede, darse tiempo para nuestros hijos, no tanto de que vayan a ser jugadores profesionales, sino que están formando buenos niños, traten de darles un deporte ya sea futbol o cualquier otro deporte, siempre es bueno para el desarrollo de los niños”, expresó.



Explicó que el proyecto surgió por las inquietudes de las mamás de las niñas que jugaban en Pumas varonil en equipos mixtos.



“Este proyecto surgió porque antes no había equipos de niñas en el club Pumas varonil, donde habían niñas y no tenían las mismas oportunidades que los niños, en una plática con mamás nos dijimos por qué no hacer uno femenil, en un mes fue cuando tomé la decisión y comenzamos a trabajar con cinco niñas que jugaban en diferentes equipos y fueron llegando poco a poco las demás”.



Dijo que su preparación como directora técnica incluye cursos y también juega para tener condición física y explicarles mejor a sus pupilas.



Su hijo José Antonio Aquino Guerrero, mediocampista de Pumas varonil categoría 2008, expresó sentirse orgulloso y le agrada que su mamá sienta la misma pasión por el futbol que él.



“Me siento orgulloso, porque me apoya en las buenas y en las malas, que a mi mamá le guste el futbol se siente bonito y alegre”.



Su esposo José Antonio Aquino, director de Pumas Otay varonil categoría 2008, la felicitó por hacer lo que más le gusta.



“Me siento muy orgulloso porque no cualquier mamá da ese desempeño aparte de que me ayuda en el negocio, se da tiempo de ser ama de casa y entrenar a niños porque a ella le gusta, le gusta jugar futbol, la felicito”.



Al más pequeño de sus hijos, Jean Carlo, lateral derecho de Pumas Otay categoría 2009, le conforta sentir su apoyo.



“Me gusta que me apoye, me dice que si lo hago mal que lo haga bien y le hago caso, el día de las madres le voy a dar un regalo, la quiero”.



Las categorías del equipo que entrena Carla son 2007-2008 y 2005-2006.



LO QUE DEBES SABER

Carla entrena las categorías 2007-2008 y 2005-2006 de Pumas Otay de Liga Menor División Infantil Femenil