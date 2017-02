Jesús García buscará aumentar su historial

TIJUANA, Baja California(GH)

Nadie ha lanzado en más juegos con la casaca de Toros de Tijuana que Jesús García y ese historial crecerá, al confirmarse que se mantendrá aportando desde el bullpen en la temporada 2017, así lo dio a conocer Óscar Romero, gerente deportivo del club tijuanense.



“Estoy muy contento por la oportunidad de regresar a esta fabulosa organización y que me ha tratado muy bien; estoy listo para reportar a pretemporada y dar todo lo mejor de mí”, comentó el joven lanzador.



El regiomontano es el único jugador que ha participado de forma ininterrumpida con los Toros de Tijuana desde el regreso de este equipo a la Liga Mexicana de Beisbol en el 2014, ya que aunque Miguel Torrero y José Meraz también han participado en las tres campañas más recientes, han vivido lapsos con otros equipos.



García lanzó en 35 juegos durante la temporada 2016 y con esa cifra logró convertirse en el serpentinero con más duelos trabajados en la historia de la franquicia, al acumular 115 y superar al “submarino” Hugo Castellanos que laboró en 114 desafíos.



“Es un logro muy importante para mí y para mi carrera, eso me motiva a seguir trabajando todos los días y cada salida es una oportunidad nueva para aprender y me dice que se están haciendo las cosas bien y es un aliciente para seguir trabajando y tratar de mejorar”, agregó.



El derecho que acaba de cumplir 24 años apenas el 8 de febrero, tuvo registro de 3-2 en ganados y perdidos la temporada pasada.



“Para mí la temporada 2016 la considero regular y de aprendizaje; perdí un poco el ritmo sobre todo en la segunda mitad de la campaña por problemas de cansancio por tanta actividad acumulada en el cuerpo y a raíz de eso vino un bachecito, pero ya en invierno trabajé en todo eso; ahora me siento bien y confiado para trabajar fuerte y sólo hay que afinar algunos detallitos que para eso está la pretemporada”, concluyó vía telefónica desde Monterrey, Nuevo León.



Su debut en la Liga Mexicana de Beisbol se dio en el 2012 con Sultanes de Monterrey y jugó también con Leones de Yucatán en el 2013, antes de arribar a Tijuana para la campaña 2014.



Los Toros de Tijuana pondrán en marcha su etapa de pretemporada en Tucson, Arizona, el 26 de febrero, con la mira puesta en refrendar la corona de la Zona Norte y buscar el campeonato de la Liga Mexicana e beisbol en la campaña 2017.



Jesús García Cruz

Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo León

Fecha de nacimiento: 8 de febrero de 1993

Posición: Lanzador

Lanza: Derecho

Número: 57

Debut LMP: 2012

Equipos: Sultanes, Leones y Toros