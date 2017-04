Dividen Toros ganancias en doble cartelera

SALTILLO, Coahuila(GH)

Los Toros de Tijuana dividieron honores en la doble cartelera que sostuvieron contra Saraperos de Saltillo en el estadio Revolución.



Los tijuanenses se impusieron en el primer choque por pizarra de 9-4 gracias a cuadrangular con bases llenas de Cyle Hankerd y otro solitario de Roberto López, mientras que los locales ganaron la serie al imponerse 11-8 a pesar de jonrones de Alex Liddi, Corey Brown y Juan Apodaca.



PRIMER JUEGO

Cyle Hankerd detonó cañonazo monumental con las bases llenas y Roberto López agregó uno solitario para que los Toros de Tijuana se impusieran 9-5 a Saraperos de Saltillo en el primer partido a siete capítulos.



Los fronterizos volvieron a anotar desde la primera entrada, algo que hicieron en los primeros cinco juegos y que luego no pudieron concretar en los dos más recientes duelos del jueves y sábado.



Alfredo Amézaga dio la voz de ataque con sencillo al jardín izquierdo y luego de pasaporte a Dustin Martin en un gran turno, apareció Cyle Hankerd para remolcar al “Fello” con hit al central.



La “nave verde” remontó rápido en el fondo de ese mismo primer acto, con sencillo de Justin Greene, quien se robó la intermedia y anotó al aprovechar un error de José Chávez en su tiro a la inicial a batazo de Christian Zazueta.



Todavía faltaba más daño, ya que con bases llenas se presentó a batear el tijuanense Román Peña Zonta ya elevó profundo al prado izquierdo para que timbrara Zazueta de “pisa y corre” para el 2-1 parcial.



La novena tijuanense respondió en el segundo capítulo, cuando con las bases llenas Alfredo Amézaga conectó elevado largo al derecho para que Roberto López se descolgara de la antesala y decretara la paridad y una entrada después Alex Liddi tramitó pasaporte y lo cambió por carrera con el triple productor de Corey Brown, el segundo batazo de tres bases del estadounidense en la temporada.



El duelo tomó rumbo al abrirse el cuarto rollo con el cuadrangular de Cyle Hankerd que puso las cosas 7-2, ya que se llevó por delante a Gabriel Gutiérrez, José Chávez y Dustin Martin con su panorámico batazo que libró las enormes vallas publicitarias que se encuentran detrás de la barda del jardín izquierdo.



Dos más marcaron los tijuanenses en el quinto episodio; la primera con el cañonazo de Roberto López que tumbó la cerca del prado derecho y la otra en los pies de Gabriel Gutiérrez, quien pisó el pentágono de caballito con pasaporte a Cyle Hankerd, quien terminó con cinco carreras empujadas.



Los locales acortaron distancias con par de carreras en el cierre de la quinta ronda con triple remolcador de Christian Zazueta, y el propio tercera base anotó con un “wild pitch” de Mark Serrano y la última en la séptima con doblete impulsor del mismo Zazueta para el pizarrón final.



Precisamente fue Serrano el pitcher ganador en tres entradas de dos carreras y dos hits, en relevo a Daniel Gutiérrez, quien abrió y sólo se mantuvo por dos tandas de par de rayitas y tres hits. Terminaron Edwin Quirarte, Gerardo Sánchez y Juan Sandoval con su primer salvamento del año.



Perdió Héctor Daniel Rodríguez al aceptar tres carreras y cuatro imparables con auxilio de Linder Castro, quien acepto el “grand slam” de Hankerd y luego subieron Luis de Luna, Carlos Zúñiga y Misael Verduzco.



SEGUNDO JUEGO

Los Toros de Tijuana no se pudieron recuperar de un ataque tempranero de seis carreras y diez hits en las primeras tres entradas y cayeron 8-11 ante Saraperos de Saltillo en el tercer juego de la serie que decretó la división de honores.



La escuadra tijuanense se fue al frente en el primer capítulo con doblete de José Chávez e imparable productor al centro.



Los locales contraatacaron en el cierre de ese mismo rollo con tres carreras que fabricaron Carlos Álvarez y Christian Zazueta con dobletes impulsores y José Julio Ruiz con sencillo productor.



Agregaron un par más en la segunda tanda y de nueva cuenta Zazueta y Ruiz las empujaron con incogibles para luego sumar otra en el tercer episodio fabricada por el bat de Luis Borges con sencillo que llevó a casa a Óscar Lemus con el 6-1 en el electrónico.



Los “bureles” se acercaron en el cuarto acto con el quinto cuadrangular de la temporada del italiano Alex Liddi, quien encontró en la inicial a Alfredo Amézaga y se lo llevó por delante.



Los locales se ensañaron con cuadrangular solitario de José Julio Ruiz en el cuarto tramo y una entrada más tarde hubo doblete de dos carreras de Christian Zazueta y el cubano Ruiz llevó otra con batazo de dos bases que pusieron el once en el casillero local.



Los Toros pusieron las cosas interesantes al abrirse la sexta con sencillo productor de Liddi y ya con dos outs Corey Brown la botó dos en base y Juan Apodaca lo emuló, ambos con su primer tablazo de la campaña para marcar los que serían los numeritos finales de 11-8.



El triunfo fue el primero para Carlos Pimentel en la temporada, tras cinco rondas de tres carreras y cinco hits, con ayuda de Jorge Ibarra, Esteban Haro, César Carrillo y Juan Jaime.



El revés lo absorbió Manny Barreda al ser castigado con seis carreras y diez imparables. En su ayuda hubo pasarela posterior de Derrick Miramontes, Jonathan Maciel, Sergio Alvarado y Jason Urquídez.



VUELVE LA “EMBESTIDA” A CASA

Los Toros de Tijuana volarán mañana temprano a Tijuana para iniciar el martes una estancia de seis juegos en la que habrán de medirse a Tigres de Quintana Roo y Leones de Yucatán en la primera tanda de juegos inter-zonas, en los amigables confines del estadio Gasmart.



Los lanzadores probables para los choques de martes a jueves ante los quintanarroenses son Alex Sanabia, Horacio Ramírez y Miguel Peña, mientras que la visita enviará a Jesse Estrada, Kameron Loe y Tyler Herron.



JUEGO 1

JUEGO 2

