información relacionada Fotogalería Toros sin poder caen ante Acereros de Monclova

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Toros de Tijuana cayeron 8-0 ante Acereros de Monclova en en uno de los juegos donde han conectado menos hits en lo que va de la temporada.



Toros de Tijuana no pudo con Acereros de Monclova en el segundo de la serie en el Estadio Gasmart, donde cayeron 8-0 en un juego donde los bureles tuvieron una de sus cuotas mínimas de hits en lo que va de la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol.



Solo tres hits conectaron los de Pedro Meré a lo largo de los nueve capítulos, la menor eficiencia con el tolete de la campaña fueron los dos imparables que le conectaron a Pericos de Puebla el 17 de mayo en la derrota 7-0 en el inmueble de la Colonia Capistrano.



Los de Monclova rompieron una racha de tres derrotas para poner su foja 67-40, mientras que los astados encararán el último juego del regular con 75-34. Fue la tercera blanqueada en contra de Toros.



Sergio Mitre (5-3) cargó con la derrota, tuvo salida de siete entradas, donde admitió siete hits y le hicieron una carrera. Mark Serrano, Rafael Díaz, Jo-Jo Reyes y Edwin Quirarte.



La serpentina que se impuso fue la de Josh Lowey (8-5), en seis entradas únicamente le conectaron dos hits, dio dos boletos y adornó su labor con ocho chocolates. Henry Omana, Arturo Barradas y Javier Reynoso complementaron la labor monticular.



Acereros rompió una racha de 22 entradas sin anotarle a los bureles, cuando en el cuarto episodio, José “Chapo” Amador elevó de sacrificio y Justin Greene movió la registradora.



La otra carrera fue con un bambinazo de José Félix por todo lo alto del jardín central.



La novena fue un desastre para el bullpen de Toros, desfilaron tres pitchers, les hicieron seis carreras, todas con dos outs fuera.

Rodolfo Amador pegó jonrón de tres carreras a Reyes y Justin Greene tundió también con palo de vuelta entera con un compañero en tránsito.



Para cerrar la serie los probables lanzadores son Horacio Ramírez (4-3,4.06) por Toros y Franklin Morales (6-0, 1.62) por Acereros.







ACEREROS 8-0 SULTANES



PIZARRA

EQUIPO 123 456 789 C H E

Acereros 000 100 016 8 14 0

Sultanes 000 000 000 0 3 0

Pitcher ganador: Josh Lowey (8-5)

Pitcher derrotado: Sergio Mitre (5-3)

Salvamento: No hubo

Jonrones: MVA: José Félix (4), Justin Greene (13), Rodolfo Amador (3)

Estadio: Gasmart

Duración: Dos horas con 41 minutos

Asistencia: 10 mil 102 espectadores