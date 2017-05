Buscan Toros dar "infierno" a Diablos

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Toros de Tijuana buscarán extender su racha de seis triunfos cuando reciban de martes a jueves a Diablos Rojos del México en los amigables confines del estadio Gasmart.



La tropa que dirige Pedro Meré inició su cadena de seis victorias precisamente contra los “escarlatas” el domingo 30 de abril para evitar la barrida en el estado Fray Nano y luego de esa victoria ganaron los tres juegos contra Rieleros de Aguascalientes en el estadio Romo Chávez y dos más ante Saraperos de Saltillo en la frontera.



El domingo no se pudo jugar el tercero de la serie contra la novena coahuilense, sin embargo, los Toros de Tijuana se mantuvieron en la primera posición de la Zona Norte, con récord de23-9, el mejor de toda la Liga Mexicana de Beisbol.



La “embestida” llegará a esta nueva serie como sextos en bateo colectivo con un mejorado .295, mientras que en pitcheo recuperaron el segundo escalón con el 3.62 de porcentaje de carreras limpias admitidas.



Por su parte, los Diablos Rojos del México están en el quinto lugar de la Zona Norte, con marca de 17-16 en ganados y perdidos, a seis juegos y medio por debajo del rendimiento del conjunto tijuanense.



Vienen de ganar la serie contra Saraperos en Saltillo, pero luego fueron barridos por Rieleros de Aguascalientes en el estadio Fray Nano.



La escuadra dirigida por Miguel Ojeda es segunda en bateo con un porcentaje de .314, pero en pitcheo están ubicados en la posición catorce con un alto 5.33 en porcentaje de carreras limpias admitidas.



Desde el 2014, Toros y Diablos se han medido en 32 juegos de temporada regular y los “rojos” dominan con 19 victorias por sólo trece de los fronterizos, sin embargo, en el estadio Gasmart las cosas han estado mucho más parejas con la “embestida” ganando siete de los trece encuentros disputados.



En playoffs la historia tiene guardada la primera ronda del 2015 en la Zona Norte, cuando Toros de Tijuana eliminó en sete juegos a unos Diablos que eran los campeones defensores y líderes generales del torneo.



Ahora los “bureles” son los líderes de la Zona Norte y buscarán ganar siete juegos en forma consecutiva por primera ocasión en la historia del club.



Los lanzadores probables para esta serie de tres juegos son Carlos Hernández contra Juan Pablo Oramas para el duelo el martes, luego Rafael Díaz y Octavio Acosta se agarrarán el miércoles, mientras que Miguel Peña llevará de antagonista a Efrén Delgado para el jueves.



Cabe destacar que esta será la única serie en la que los Diablos Rojos visiten el estadio Gasmart en temporada regular, ya que se volverán a enfrentar pero en el estadio Fray Nano del 1 al 3 de agosto.



A concluir la serie los Toros viajarán a Saltillo para enfrentarse a Saraperos el fin de semana en el estadio Francisco I. Madero.



CONTRA DIABLOS

Toros vs. Diablos: 13-19

Toros vs. Diablos 2017: 1-2

Toros vs. Diablos 2016: 5-4

Toros vs. Diablos 2015: 4-7

Toros vs. Diablos 2014: 2-7

En el estadio Gasmart: 7-6

En playoffs: 4-3