Guía deportiva

TIJUANA, Baja California(GH)

FUTBOL AMERICANO

ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL DE FUTBOL AMERICANO DE BAJA CALIFORNIA

CATEGORÍA PRE INFANTIL



Sábado 6 de mayo

CAMPO UABC

11:00 Cimarrones Tijuana vs. Leones Tijuana

CATEGORÍA INFANTL MENOR

Viernes 5 de mayo

CAMPO PREPARATORIA FEDERAL LÁZARO CÁRDENAS

13:00 Águilas vs. Aztecas Ensenada

15:00 Titanes Tijuana vs. Borregos Salvajes

17:00 Leones Tijuana vs. Jaguares

Sábado 6 de mayo

CAMPO UABC

13:00 Cimarrones vs. Zorros Mexicali

CATEGORÍA INFANTIL MAYOR

17:00 Cimarrones Tijuana vs. Leones Tijuana



BEISBOL

LIGA AMATEUR

CATEGORÍA MAYOR

SERIE SEMIFINAL (2-2)

Domingo 7 de mayo

CAMPO ÁNGEL CAMARENA ROMO

11:00 CETYS vs. Royals

LIGA MUNICIPAL

SERIE FINAL PRIMERA FUERZA “A” (1-1)

A GANAR 3 DE 5

Domingo 7 de mayo

CAMPO SALVADOR SIERRA VERA

10:00 Padres vs. Cañeros

14:00 Cañeros vs. Padres

JUEGOS AMISTOSO

RUMBO AL CAMPEONATO DE VERANO

CAMPO HORACIO “PICAHIELO” NIEVES

10:00 Mets vs. Santa Cruz

12:00 Maeplo vs. Cerveceros

CAMPO JESÚS “CACAHUATE” FÉLIX

10:00 Huarachon vs. Mineros

14:00 Angels vs. Aztecas

CAMPO DIRECTIVOS

10:00 Novatos vs. Coras Nayarit

14:00 Kamaneys vs. Tpte. Blanco y Azul

CAMPO GUILLERMO MAYA

10:00 Bravos vs. Piratas

14:00 Algodoneros vs. Twins

CAMPO LUIS “VIEJUTO” GARCÍA

10:00 Rojos JMV vs. Potros

COPA SERENA

CATEGORÍA PRE INFANTIL

CAMPO DE LUNA

Hoy

13:00 Rangers Tj vs. Tj Fighters

17:00 Felix Arce vs. Sluggers

20:00 Tj Municipal 07 vs. Rayitos

CAMPO DE PABLO

13:00 Ens Municipal vs. Rhinos

17:00 Toroks Tecate vs. Orioles TJ

20:00 Tj Municipal Esc vs. Félix Arce 08

CAMPO OSUNA

16:00 Mayos vs. Atléticos

CATEGORÍA INFANTIL

Hoy

CAMPO BENJAMÍN GIL

10:00 Municipal Azul vs. Blue Jays Ensenada

12:30 Rural Maneadero vs. Motores Luna

15:00 Rural Maneadero vs. Municipal Azul

17:00 Toros Tijuana vs. Mets Ensenada

20:00 Renegados vs. Toros Tijuana

CAMPO LUIS TAMES

10:00 Rosarito vs. Cañeros

12:30 Rosarito vs. Tomateros Ensenada

15:00 Municipal U11 vs. Tomateros Ensenada

17:00 Municipal U11 vs. Cañeros

CATEGORÍA INICIACIÓN

Hoy

CAMPO ADRÍAN GONZÁLEZ

13:00 Municipal 09 vs. Guaycura

15:00 Municipal 09 vs. Tiburones Ensenada

17:00 Rural Felix Arce vs. Municipal Blanca

20:00 Blue Jays Ensenada vs. Municipal 2010

CAMPO KEVIN ZÚÑIGA

15:00 Municipal Blanca vs. Orioles Ensenada

17:00 Powers vs. Rec. Huesca Ensenada

Liga Sabatina de futbol Fuerza Veteranos

sábado 6 de mayo

Torneo de Copa “Don Juan José Macías García” Jornada 15.

Estadio Romero Manzo

15:25 Zapotiltic vs. Audax

16:45 Issste vs. Delfines de Rto.

Campo Romero Manzo #1

15:25 Guanajuato vs. Coras de Nayarit

16:45 DGETI vs. Tecolotlán

Campo Romero Manzo #2

15:25 Monterrey vs. Zona Norte

16:45 Club Dep. Sonora vs. Carta Blanca

Campo Romero Manzo #3

15:25 Dep.17 vs. Lab. Campestre N.

16:45 U.A.B.C. vs. ASA

Campo Romero Manzo #4

16:45 Nacional vs. Alemania

18:05 Atlético Postal vs. Cruzeiro

Campo Romero Manzo #5

16:45 Vidriera Vica vs. Dep. Ramírez

18:05 Directivos vs. Mariano Matamoros

19:35 Dep. Guaycura vs. SNTE-A

Campo Romero Manzo #6

16:45 Col. Obrera vs. Bondojo

18:05 SNTE-B vs. Dep. Obrera

Unidad Deportiva Mariano Matamoros

15:40 Hooligans Zona Este vs. Bourns de México

Unidad Deportiva Reforma

14:50 Marzam vs. Huracanes

16:10 Dep. Morales vs. Libertad

17:30 Nichos vs. Medicinas

Unidad Deportiva Salvatierra

16:20 Dep. Jaguares vs. Bremen TJ.

Emiliano Zapata de Rosarito

16:40 Tiburones de Rto. vs. La Mesa

Suterm de Rosarito

16:30 Halcones de Rto. vs. Abarrotes Lupita

Liga de Futbol Femenil Héctor México Holguín de Tijuana

Domingo 07 de Mayo

Jornada 4.

Estadio Romero Manzo

7:45 Cetis 156 vs. Libertad

9:15 Zona Norte vs. Libertad Mariposas

Campo Romero Manzo #1

7:45 Xolas FB vs. Juventus FC “B”

9:15 Xolas Sub 15 vs. Xolas Sub 20

Campo Romero Manzo #2

7:45 Dep. Acosta vs. Instituto Cumbres

9:15 Isamar F.C. vs. Tecate Girls

Campo Romero Manzo #3

7:45 Dep. Ángeles vs. Real Aztecas

9:15 Juventus F.C. vs. Liverpool D’Lux

Campo Romero Manzo #4

7:45 Pumas vs. Libertad “A”

9:15 Pro evolution vs. Isamar “B”

Campo Romero Manzo #5

7:45 Álamos vs. Amadas

Campo Romero Manzo #6

7:45 Chacaritas vs. Corral Carniceras