Salen los Soles por la ventaja en Tijuana

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La búsqueda por ahora sí conquistar el campeonato comienza hoy para los Soles de Sonora con su primera llamada en los playoffs de la Major Arena Soccer League.



A la escuadra sonorense le tocará jugar fuera de casa el duelo de ida de la final divisional cuando pisen la cancha del Atlético Baja a las 20:30 horas en la Unidad Deportiva Tijuana.



Para esta instancia, el cuadro solar llega con el mejor récord de la toda la liga, como campeones de la División Suroeste con su récord de 17 triunfos por tres derrotas y la ofensiva más productiva con 230 goles a favor.



Los fronterizos finalizaron en el segundo puesto en ese mismo sector con 10 victorias y 10 descalabros que les dio el pase a los playoffs.



El director técnico de los vigentes subcampeones de la liga, Luis Jaime Borrego, aseguró que lo hecho en la temporada regular pasa a segundo plano para los playoffs y que su equipo no sale como favorito ante los fronterizos.



"Para nada, para nada, este es otro torneo por completo, las mismas posibilidades que tienen ellos las tenemos nosotros y cualquier otro equipo, entonces esto apenas empieza; lo que haces en el rol regular ya no importa, las finales se juegan de diferente manera y entiendo que no somos favoritos", explicó.



Los Soles ganaron los cuatro juegos que disputaron en la temporada regular.