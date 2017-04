Natalia, campeona mundial de esgrima

TIJUANA, Baja California(GH)

La esgrimista tijuanense Natalia Botello obtuvo la medalla de oro en la categoría juvenil de sable femenil en el Campeonato Mundial Juvenil en Bulgaria, Plovdiv.



Botello, quien venció en la final 15-14 a la griega Theodora Gkountoura, había ganado bronce dos días antes en la misma competencia.



La esgrimista comentó que fue todo un año de preparación para poder llegar a obtener medallas.



“Me sentí tan bien, quería llorar de la emoción, me sentí tan contenta, satisfecha me prepararé por un año entero, después de que termino el campeonato mundial del año pasado, estuve compitiendo mucho, fui a competencias de preparación como el Panamericano, los nacionales en México”, dijo a FRONTERA desde Bulgaria.



Natalia destacó que le gusta que otros países reconozcan a México deportivamente y sobretodo en esgrima.



“Pues es muy bonito representar a mi país en competencias internacionales, me gusta ser una atleta que destaca no tanto en lo nacional, si no internacional también, me gusta que la gente de otro país comience a reconocer a México, también es potencia en los deportes, en este caso es la esgrima”, añadió.



La siguiente competencia de la esgrimista es el selectivo nacional con sede en Puebla con fecha aun por confirmar.