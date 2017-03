Tienen Toros de Tijuana 'Número Mágico'

TUCSON, Arizona(GH)

Todavía no arranca la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol y los Toros de Tijuana ya tienen un “número mágico”, el 27.



Pedro Meré, manejador del equipo fronterizo, comentó en la charla previa al arranque del “Día 9” de pretemporada en el Kino Sports Complex de Tucson, Arizona, que el número 27 es el más importante para él en un juego de beisbol, ya que es la cantidad de outs que hay que realizar para asegurar cada victoria.



“La defensiva es una de las partes más importantes de este juego y hay que buscar siempre sacar todos los outs que son de rutina para que sólo sean 27 oportunidades las que le demos a nuestros rivales; claro que va a haber errores, pero que sean los menos, de esa manera ayudamos también a los pitchers; la defensa y el pitcheo son fundamentales en el beisbol”, comentó Meré.



El timonel campeón de la Zona Norte también aprovechó la oportunidad para felicitar a cada uno de los jugadores e invitarlos a mantener la buena actitud que mostraron en la primera semana.



“La verdad estoy muy contento por lo que he visto en esta semana; las rutinas defensivas de ayer (lunes) la verdad me sorprendió de la manera que las ejecutaron; me ha gustado mucho su actitud y sólo les pido mantenernos unidos porque a un equipo que está unido llega muy lejos”, agregó.



El núcleo del entrenamiento fue una vez más la defensiva, en particular en jugadas de “tira y tira” entre todas las bases y en situaciones de revirada de los lanzadores o disparos de los receptores.



En el bullpen tuvieron actividad Horacio Ramírez, Aaron Laffey, Mark Serrano, Jesús García Jordan Aboites y Benino Pruneda, mientras que en la jaula se metieron a hacer sonar sus bats todos los artilleros fronterizos divididos en cuatro grupos.



Para mañana cambiarán los entrenamientos, ya que los Toros de Tijuana iniciarán con sus juegos de pretemporada, con un choque ante el NC Dinos de Corea a partir de las 11:00 horas, en el estadio Kino Veterans Memorial de Tucson, Arizona.



“Les pido que se mantengan trabajando como lo han venido haciendo; mañana tenemos nuestro primer juego y hay que tomarlo con toda la seriedad y sacarle todo el provecho que se pueda; hay que aprovechar todos estos juegos ya que nos van a llevar al punto en el que queremos estar para la larga temporada que nos espera”, les dijo Meré a sus jugadores.



Los Toros de Tijuana se preparan para el arranque de la temporada regular 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol, que iniciará el viernes 31 de marzo contra Vaqueros de Unión Laguna, en los amigables confines del estadio Gasmart.