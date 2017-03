Recuerda Hankerd épica serie contra Toros

TUCSON, Arizona(GH)

Aunque ahora está del otro lado, Cyle Hankerd lo recuerda como si fuera ayer.



Ya pasó un año y medio, sin embargo, el cañonero californiano aún tiene en la mente los playoffs de la temporada 2015, cuando con los Diablos Rojos del México enfrentó a Toros de Tijuana en una dramática primera ronda que se extendió a siete juegos.



En esa campaña los “pingos” fungían como los campeones defensores, además acumularon el mejor récord de la liga y arrancaron los playoffs con la ventaja de localía, situación que aprovecharon muy bien para adelantarse en esa instancia, al ganar los dos primeros choques en el estadio Fray Nano.



“Fuimos los mejores de toda la temporada y además iniciamos con dos triunfos en casa, pero cuando fuimos a Tijuana nuestra ofensiva fue apagada y perdimos los tres juegos; todavía regresamos a casa y nuestra ofensiva despertó para igualar la serie, pero a pesar de un buen séptimo juego no pudimos sacar el triunfo”, explicó Hankerd.



Ese séptimo juego en el estadio Fray Nano estuvo cargado de dramatismo, ya que Toros de Tijuana se fue al frente con cuadrangulares de Dustin Martin y Luis Mauricio Suárez, este último con bases llenas, pero los Diablos Rojos empezaron a descontar y al final el partido terminó Con diferencia de una carrera.



“Tijuana se fue arriba y nosotros nos empezamos a acercar, fue difícil cargar con esa derrota, pero sencillamente en playoffs no puedes perder tres juegos seguidos y eso nos pasó en Tijuana”, recordó.



Ahora ya como parte de los Toros de Tijuana en la pretemporada, el cañonero derecho espera poder ayudar en una nueva aventura en pos del campeonato.



“Me tocó jugar en contra de Toros; me tocaba verlos desde el otro lado, desde el dugout contrario; siempre vi a un equipo con mentalidad fuerte y ganadora que jugaba duro y como una sola unidad y estoy muy contento de ser parte de esto”, agregó.



El egresado de la Universidad del Sur de California (USC) ya ha mostrado todo su poder en las prácticas de bateo y en los duelos interescuadras, al despachar pelotas al otro lado de la barda y con “singular alegría”.



“Me ha ido bien; este equipo es increíble; es un grupo muy sólido de peloteros; hay muy buena química en el equipo; todos se preocupan por impulsar al compañero en busca de ganar el campeonato”, explicó.



Sin embargo y a pesar del nombre que se ha construido en la pelota mexicana, el diestro sabe que para ganarse un lugar en el roster de treinta peloteros que arrancarán la campaña, tendrá que dejar todo su esfuerzo sobre el diamante del estadio Kino Veterans Memorial, debido al talento de sobre que tienen los Toros en su campamento.



“La competencia interna va a hacer que todos saquemos lo mejor y creo que cuando inicie la temporada será un roster muy sólido”, concluyó.



CYLE HANKERD

Nombre completo: Kevin Cyle Hankerd

Fecha de nacimiento: 24 de enero de 1985

Lugar de nacimiento: Covina, California

Edad: 32 años

Posición: Primera base y jardinero

Batea: Derecho

Lanza: Derecho

Universidad: USC

Debut LMB: 2014

Equipos LMB: Leones, Diablos Rojos y Toros