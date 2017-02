Cuba lo deja todo

CULIACÁN, Sinaloa(GH)

Con un tono de franqueza, el manejador de Cuba, Carlos Martí, comentó que el juego ante el combinado de la Liga Mexicana del Pacífico se definió de una forma sencilla.



“Está claro, no hay nada que reprochar, aquí gana quien haga más carreras y nosotros no pudimos hacer ninguna hoy”, mencionó.



Granma fue a Culiacán a competir al tú por tú a pesar de tener una liga amateur, por lo que el también timonel en el próximo Clásico Mundial se dijo contento con lo mostrado por su equipo.



“Estamos contentos con nuestra preparación, aunque el objetivo era llegar a la final, pero sabemos que mostramos nuestro beisbol”, comentó.



También habló de posibles peloteros que se puedan observar con la casa cubana en el próximo Clásico, “Alfredo Despaigne,Lázaro Blanco, Wiliam Saavedra me han dejado una buena impresión”, dijo.



Lázaro Blanco tuvo una gran salida ante el equipo mexicano, aun así, cargó con la derrota.



“Sabía del trabajo que tenía que hacer, miré a México todos los días que jugó, eso me ayudó, además de jugar un día antes contra ellos”, concluyó.