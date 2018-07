Queda corto el intento de Toros de Tijuana de remontada en Monterrey

MONTERREY, Nuevo León (GH)

Los Toros de Tijuana atacaron en la novena entrada, pero dejaron el empate en la tercera base y cayeron 3-2 para ceder la serie ante Sultanes





Los Toros de Tijuana se pusieron agresivos hasta la novena entrada, pero al final, dejaron el empate en la antesala y no les alcanzó para completar la remontada, al perder por pizarra de 3-2 ante Sultanes, en el estadio Monterrey.



Con la derrota, el conjunto fronterizo cedió la serie, al salir derrotados de los últimos dos compromisos y ahora tienen récord de 1-2 en la Zona Norte, en el amanecer de la Temporada Otoño 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol.



Los “fantasmas grises” apuntaron su primera carrera en el cierre de la segunda entrada con cuadrangular solitario de Ricky Álvarez por el jardín central, librando la barda y el salto del jardinero Corey Brown para marcar el 1-0.



La ventaja de los anfitriones se dobló en el fondo del quinto acto con elevado de sacrificio al jardín izquierdo de Sebastián Elizalde, para propulsar a Leo Germán con la segunda rayita.



La sexta tanda llegó con una carrera más para los “regios”, al aprovechar uno de los tres errores de los Toros de Tijuana, cuando el tercera base Miguel Torrero no pudo controlar un rodado de Ricky Álvarez y en la jugada anotó Yadir Drake el 3-0.



La “embestida” encontró el batazo oportuno hasta su última oportunidad con el madero, cuando le sonaron al cerrador Wirfin Obispo, con tres imparables ligados, sin embargo, el dominicano recompuso el camino a tiempo y se apuntó un sufrido salvamento.



Isaac Rodríguez abrió la tanda con doblete, luego vino sencillo de Dustin Martin y doblete productor de Cyle Hankerd para la primera rayita.



Luego Corey Brown fue puesto fuera con línea fuerte a la inicial y enseguida Fernando Pérez entregó el segundo out con un rodado a la intermedia que aprovechó Martin para marcar la segunda carrera, pero el emergente, José Guadalupe Chávez, fue dominado con línea al jardín central, dejando la carrera del empate en la tercera base.



En la ofensiva tijuanense, los mejores fueron Gabriel Gutiérrez y Dustin Martin, al sumar par de imparables cada uno, además, Isaac Rodríguez y Cyle Hankerd batearon sendos dobletes.



EN LA LOMITA



Por Toros de Tijuana abrió Horacio Ramírez, quien cargó con la derrota en cuatro entradas y dos tercios de dos carreras, seis imparables, tres ponches, sin pasaportes. El zurdo acumula 28 entradas y dos tercios de manera consecutiva sin regalar bases por bolas a los bateadores de Sultanes.



En su relevo trabajaron Mark Serrano, Jeff Ibarra, Pedro Villarreal y Jesús Pirela.



El triunfo fue al récord de José de Paula en hermética labor de siete entradas sin carreras, seis hits, siete ponches, sin bases por bolas. Continuaron el camino Nick Struck en la octava ronda y Wirfn Obispo la novena con dos carreras, para su primer rescate de la campaña.



ABRE TOROS EN CASA



Los Toros de Tijuana abrirán mañana su temporada en casa, cuando reciban a Generales de Durango, con una fiesta de apertura agendada para las 19:30 horas en el estadio Gasmart.



Los lanzadores probables para este choque son Alex Sanabia por los fronterizos, mientras que por la “tropa” se subirá el dominicano Lendy Castillo al montículo.



PIZARRA



EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Tijuana 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 3

Monterrey 0 1 0 0 1 1 0 0 X 3 9 0



Pitcher ganador: José de Paula (1-0)

Pitcher derrotado: Horacio Ramírez (0-1)

Salvamento: Wirfin Obispo (1)

Cuadrangulares: (MTY)

Ricky Álvarez (2)

Estadio: Monterrey

Asistencia: 6 mil 126 aficionados

Duración: 2 horas y 45 minutos