Esgrimistas bajacalifornianas triunfan en competencia nacional

TIJUANA, Baja California(GH)

En el arma de florete Femenil de la categoría Infantil "A" las esgrimistas bajacalifornianas Dana Silvana Romo se apoderó de la medalla de oro, mientras que la plata fue para Loreta Rosiñol, en lo que fue el octavo día de competencias del Nacional de Esgrima 2018



“Yo me dije voy a ganar todos y los gané, pero en las semifinales estaba un poco nerviosa, pero en mi mente me decía tranquila, yo visualizo que puedo seguir ganando quiero mantener el oro”, comentó Dana Romo.



Por su parte, Loreta Rosiñol indicó que se sintió presionada en la final donde quedó como segunda por 10-5.



Ambas son originarias de Ensenada, externaron que en unos meses cambiaran de categoría a Infantil Olímpico.



Otra joven promesa y que lleva en la sangre la esgrima es Carlos Toledo, quien obtuvo medalla de bronce en arma de sable, y es hermano de la esgrimista olímpica Julieta Toledo (Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016).



“Es mi segundo nacional en el primero gané plata, si quiero llegar a ser como mi hermana, pero siento que el camino va a ser difícil, porque ella me ha dicho que van muchas personas mejores que yo, y que los voy a tener que tener que superar”, dijo el de la categoría Infantil Olímpico.



El evento es clasificatorio para Olimpiada Nacional 2018, comenzó desde el pasado 28 de abril, y finalizarán el domingo 6 de mayo, las categorías de Cadete Mayor, Menor y Juvenil son las únicas que pueden obtener el pase para participar.



Las competencias se llevan a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, en el Gimnasio de Usos Múltiples.