Bajacaliforniana asistirá a su primera Olimpiada Nacional

TIJUANA, Baja California(GH)

La bajacaliforniana Daine Lisseth Corrales Martínez es una estrella naciente en la disciplina de clavados, asistirá a su primera Olimpiada Nacional en Chetumal, Quinta Roo.



Con 12 años cumplidos fue seleccionada por el programa de Detección de Talentos Deportivos del Centro de Alto Rendimiento de Tijuana a los siete años.



“Estaba en mi escuela primaria Ulises Criollo, y yo como soy muy hiperactiva, unos de aquí del Car de detección de talentos me vieron”, comentó.



Para poder participar en este evento Corrales clasificó en el Campeonato Nacional Infantil en Dolores, Hidalgo Guanajuato, en el pasado mes de marzo.



“Es mi primera olimpiada en la clasificación competí ante más de 40 niños, solo pasaron 14, y yo quedé en esos, ahorita estamos entrenando, he ganado medallas en competencias en Estados Unidos como en las Vegas, Canadá”, dijo.



Externó que admira a su compatriota Randall Williams y al olímpico Germán Sánchez quien se coronó con medalla de plata en Juegos Olímpicos de Londres 2012 junto a Iván García y en Río de Janeiro 2016 en individual en plataforma de 10 metros.



“Como deportista los clavados me deja mucha disciplina, me gusta mucho hacer clavados, mis papas me apoyan mucho, cuando sea grande quiero llegar a participar en Juegos Olímpicos”, concluyó.



La categoría de Daine es Infantil B