Temporada 2018 es una revancha: Ramírez

TIJUANA, Baja California(GH)

Uno de los capitanes de Tijuana Zonkeys, Luis ‘Chupa’ Ramírez, está sacándose la espina en esta Temporada Cibacopa dportenis 2018, luego de que el año pasado se perdió la etapa crucial del certamen por una lesión, en la presente campaña ha podido ser el revulsivo que espera el coach, James Penny.



“Estoy muy a gusto, el año pasado me fracturé el pie, solamente jugué un mes y medio. Dure cuatro meses sin poder jugar, me perdí los playoffs y me quedé con las ganas de poder ayudar al equipo. Ahorita estoy ayudando a mi equipo a obtener triunfos”, afirmó Ramírez.



A ‘Chupa’ le tocó jugar mucho tiempo al lado del coach James Penny, ambos lograron el bicampeonato que se obtuvo en las campañas 2014 y 2015.



De acuerdo a Luis, esa relación que se entabló desde aquellos años ha sido crucial para el gran desempeño que Zonkeys está teniendo en esta campaña, en el debut de Penny como entrenador.



“James Penny es un coach y un ex basquetbolista experimentado que conoce a los jugadores. Es un gran amigo de la mayoría de todos nosotros, es un poco estricto, pero lo está haciendo bien y estamos comprometidos con él”, manifestó el basquetbolista con más tiempo en la franquicia “burro-cebras”.



En esta temporada, Ramírez tiene porcentaje de 7.93, 1.57 y 2.43 en puntos, rebotes y asistencias, respectivamente. Además, promedia 16:34 minutos por partido.



Hoy, Tijuana Zonkeys tendrá el cierre de la serie de 2 partidos ante Frayles de Guasave en punto de las 19:30 horas.



El próximo martes 8 y miércoles 9 de mayo, Zonkeys tendrá serie de 2 partidos ante Náuticos de Mazatlán en el Auditorio Municipal de Tijuana “Fausto Gutiérrez Moreno”; ambos duelos a partir de las 19:30 horas.