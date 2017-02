Tenemos que seguir con el paso que llevamos: Jake Sánchez

MEXICALI, Baja California(GH)

De cara a lo que será el juego de semifinales de la Serie del Caribe, el cerrador estelar del equipo mexicano, Jake Sánchez se mantiene positivo sobre el andar de Águilas de Mexicali.



Quien sobre Sergio Romo fue elegido como el dueño de la novena entrada, recordó que todo marcha bien para su equipo y comentó los serpentineros con experiencia que le dan consejos.



“Es un gran equipo todo está saliendo, el campeonato, la Serie del Caribe. Los que más me ayudan son Sergio Romo y Oliver Pérez con sus consejos”, comentó.



No fue invitado al springtraining de su organización en Grandes Ligas, los Atléticos de Oakland, “hasta ese momento se mantiene, no voy a spring training”, dijo.



Pero cuando fue con la selección mexicana a la serie amistosa ante Japón en el país nipon, quedó encantado con el béisbol de esa latitud, por lo que no descartó emigrar en un futuro.



“Sería una opción, hasta el momento no me ha llegado ninguna oferta, pero sí es hubiera una la analizo”, pronunció.



Tiene dos cosas muy claras para conseguir el objetivo de ganar la segunda corona caribeña para Águilas de Mexicali, “tenemos que seguir con el paso que llevamos” y el no confiarse de los rivales, “todos los equipos son muy fuertes, juegan duro”, concluyó.