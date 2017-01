'Cubanita' Ravelo tiene en la mira Toneo Nacional de Box

TIJUANA, Baja California(GH)

Con el sueño de poner en alto el nombre de Baja California dentro del pugilismo amateur, la tijuanense Rachel 'Cubanita' Ravelo tiene como objetivo no dejar de entrenar y superar las pruebas necesarias para acudir al Torneo Nacional de primera Fuerza avalado por la Federación Mexicana de Boxeo.



Vigentemente la peleadera surgida del Gym Fénix de la colonia libertad ostenta 15 victorias y una sóla derrota, entre ello destaca el campeonato absoluto dentro del la división mínima en el torneo organizado​ por la ex campeona mundial Mosca, Kenia Enríquez.



"Sin duda una de mis metas es clasificar al nacional de Primera Fuerza, estoy trabajando fuerte y creo que tengo las cualidades suficientes para hacer realidad ese sueño de ganar la medalla nacional. Ya he tenido la oportunidad de pelear y ganarle con claridad a boxeadoras clasificadas pero no he tenido la suerte de ser del selectivo estatal".



La pugilista aseguró que a falta de fogueo con diferentes peleadoras en torneos amateurs, constantemente realiza sesiones de sparring con pupilas profesionales de otros gimnasios y también intercambia metralla en los entrenamientos con boxeadores.



"Tengo la ilusión de debutar profesionalmente, pero antes quiero conseguir algo más en el boxeo amateur. Siento la necesidad de quedar conforme con mi paso en esta etapa, cerrarla y en el profesionalismo hacer lo mismo saltar a la búsqueda de éxitos, y lo haría por pasión mas que por un interés económico".