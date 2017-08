Inicia Toros serie con pie izquierdo

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Toros de Tijuana anotaron dos veces en la octava entrada pero su intento de remontada se quedó corto y cayeron 5-2 ante Sultanes de Monterrey en el primer juego de la serie que se desarrolló ante casi 16 mil personas reunidas en los amigables confines del estadio Gasmart.



Con la derrota la novena fronteriza vio caer su récord a 72-33 y se cortó una cadena de once vitorias en el inmueble de la Colonia Capistrano, sin embargo, se mantiene con el mejor registro de toda la Liga Mexicana de Beisbol y en el primer lugar de la Zona Norte, con cuatro juegos y medio de ventaja sobre los mismos “fantasmas grises”.



Los regiomontanos atacaron temprano la serpentina de Horacio Ramírez, ya que en la primera entrada le hicieron dos carreras con doblete productor de Zoilo Almonte y sencillo de Jesús Montero.



Tres más para la visita en el tercer acto y de nueva cuenta Almonte atizó doble, en esta ocasión para empujar a dos compañeros y enseguida el tijuanense Agustín Murillo dio sencillo para empujar al dominicano con el 5-0 parcial.



Los Toros de Tijuana se quitaron la blanqueada hasta la octava con rodado a la intermedia de Uriak Márquez que empujó a Juan Apodaca con la primera rayita y más tarde Dustin Martin dio doblete con el que Roberto López también completó la vuelta.



EN LA LOMITA

Horacio Ramírez inició por Toros de Tijuana y cargó con el revés en siete rondas de cinco carreras, once hits, cuatro ponches, sin pasaportes. Fue relevado por Rafael Díaz y Edwin Quirarte.



Ganó Edgar González en siete episodios en blanco de sólo cuatro hits, dos bases por bolas y cuatro chocolates, con auxilio de Nick Struck, quien recibió dos carreras en dos tercios y Wirfin Obispo con salvamento de cuatro outs.



CONTINÚA SERIE

Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey se volverán a ver las caras mañana en el segundo juego de la serie pactado para las 19:05 horas en el estadio Gasmart.



Los lanzadores probables son Carlos Hernández (9-2; 2.85) por la novena fronteriza y César Carrillo (2-4; 6.55) por los regiomontanos.



PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Monterrey 203 000 000 5 14 0

Tijuana 000 000 020 2 6 0

Pitcher ganador: Edgar González (6-3)

Pitcher derrotado: Horaco Ramírez (4-3)

Salvamento: Wirfin Obispo (28)

Estadio: Gasmart

Asistencia: 15 mil 967 aficionados

Duración: 2 horas y 50 minutos