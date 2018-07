Andrea Rodebaugh será juez en la gala de premios FIFA

TIJUANA, Baja California(GH)

Andrea Rodebaugh ha sumado un éxito más a su curriculum, la actual entrenadora del Club Tijuana Femenil será parte del jurado en los premios The Best FIFA Football Awards 2018.





Será una de las encargadas de decidir a la mejor futbolista y a la mejor directora técnica del mundo. Su labor es realizar una lista de diez candidatos para cada permio. Los finalistas serán anunciados 23 julio y la gala será el 24 de septiembre.





Junto a Rodebauhg, estarán otras once personalidades del balompié femenil en la que destaca la estadounidense Mia Hamm.





La estratega de Xolos en la Liga MX Femenil, se desempeñó como mediocampista en su carrera, es instructora y consultante de la FIFA y fue una de las impulsoras de la profesionalización del futbol femenil en el país.





Junto a la capitalina de 51 años, habrá otro mexicano en el evento donde la FIFA reconoce a lo mejor del año, se trata de Jorge Campos.





Campos será parte del jurado que elegirá la tripleta a candidatos a ser el mejor portero del orbe en el 2018, otros destacados que tendrán la misma tarea que el “Brody” son el colombiano René Higuita, el charrua Diego Forlán, el inglés Gordon Banks y el danés Peter Schmeichel.