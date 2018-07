El ascenso de Esteban 'Towy' Sánchez

TIJUANA, Baja California(GH)

El pugilista tijuanense Esteban “Towy” Sánchez (6-0) pretende mostrar su ascenso en la función estelar de Jibaro Boxing Promotion que será mañana en el You Revolution de la Avenida Revolución.



Será la primera vez que el boxeador en peso Ligero se presente en un combate estelar y lo hará ante Zeus Valenzuela (4-8-2).



“Representa mucho para mí, es mi primer pelea estelar, nunca había sentido así todo el apoyo de mi gente, no les voy a quedar mal. Yo sé que como puedo ganar, puedo perder, pero no me voy a morir con la espinita de pelear contra alguien fuerte”, comentó.



El alumno de Antonio “Foco” Torres consideró que la clave para ser el estelar de la función es que ha mostrado distintos estilos en sus últimas peleas.



“Cambiar los estilos de mi pelea, he ido de menos a más, he sido aguerrido, he sido técnico, he tenido que ir a presionar, yo creo que eso es lo que le gusta a la gente”, mencionó.



La función comenzará a las 19:00 horas, serán siete peleas en total y los boletos tienen un costo de 200 pesos en general y 300 en ringside.