Marineros critica falta de apoyo municipal

ENSENADA, Baja California(GH)

A pesar de que la mayoría de los campos deportivos se encuentran en pésimas condiciones por la falta de mantenimiento del Gobierno municipal, la presidenta del equipo de beisbol Club Marineros de Ensenada, Gabriela Ledezma, denunció que al Ayuntamiento solo le interesa recaudar sin apoyar al deporte.



“La temporada está por iniciar este 7 de abril y estoy contenta por traerle la alegría a Ensenada, ya que vivimos en un momento de mucho estrés por la falta de servicios, la escasez del agua y el incremento de la delincuencia como nunca”, expresó.



La directiva comentó que desde enero tuvo un acercamiento con la administración municipal para explicarles que el beisbol profesional requiere de mucho apoyo por parte del Gobierno, ya que es muy complicado sacar adelante la temporada si no se cuenta con apoyo para la infraestructura y el pago de servicios como el agua y la luz.



Es lamentable que quieran recaudar en todas las áreas deportivas amateur, semiprofesional y profesional, manifestó, pues lo que recauden no va a resolver la situación en que se encuentra la ciudad y sí va a mermar al deporte.



Gabriela Ledezma señaló que actualmente no existen espacios dignos para realizar deporte y el poco recurso que tienen las ligas es el que se genera por medio de la venta de cerveza y del boletaje en los eventos.



Recordó que el año pasado se bajó un recurso que estaba etiquetado para distintas áreas y contemplaba el cambio de empastado que tiene trece años de uso y la ampliación de las gradas, ya que el espacio parta los espectadores es insuficiente, sin embargo el recurso no fue aplicado por la administración pasada.



La presidenta del club deportivo comentó que cada año se invierten más de 300 mil pesos en rehabilitar el campo, tarea que le corresponde al Gobierno municipal, sin embargo, a pesar de eso, la Dirección de Alcoholes ha pedido una cantidad excesiva para la venta de cerveza, el derecho de la barra y el boletaje

“La directora de alcoholes calculó la cantidad de 394 mil pesos, que es una cantidad imposible de cubrir, tomando en cuenta que el inmueble está destrozado, yo creo que es más importante que ese recurso se invierta al campo para brindar una instalación digna y segura”, señaló.



Ha estado buscando al alcalde, Marco Antonio Novelo Osuna, dijo, para que reconsidere la situación y tome en cuenta que el deporte es una actividad que favorece a una juventud sana y alejada de las drogas.



“No entiendo cómo calcularon ese monto estratosférico, cada temporada se regalan más de 50 mil boletos, mantener el club no es sencillo porque son más de 300 empleados y equipo deportivo muy costoso, está más que justificado que si el Municipio no puede apoyar que no quite, no me niego a pagar pero que justifiquen por qué quieren cobrar tanto”, declaró.