'Terrible' se reserva pronóstico de pelea Canelo-Chávez Jr.

TIJUANA, Baja California(GH)

El ex campeón mundial tijuanense, Erik “Terrible” Morales, considera que el pleito entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr., pactado para el 6 de mayo en Las Vegas Nevada, es una oportunidad para que ambos obtengan respeto en el pugilismo e independientemente del ganador los dos tendrán un efecto positivo en sus respectivas carreras.



“El que gane va a buscar grandes peleas, aprovechará ese gran momento y el que pierda yo no creo que le vaya mal, también va a buscar grandes peleas y mejores oportunidades. Lo que es un hecho es que la gente quiere saber quién tiene más argumentos boxísticos, es una pelea esperada por mucho tiempo y que finalmente los dos aceptaron”.



El primer mexicano en vencer al filipino Manny “Pacman” Paquiao, se reservó su pronóstico, pero añadió que tiene la certeza de que el combate pactado a 12 asaltos en peso Supermedio no quedará a deber a los espectadores.



Asimismo, sobre la discusión en twitter que sostuvo con el periodista de ESPN, Álvaro Morales, el “Terrible” explicó que su molestia principal fue por la forma en que el comunicador insistió y puso presión al aire para que “Canelo” y “Junior” apostaran sus ganancias totales.



“El boxeo no es un juego, merece respeto y este seudo periodista está haciendo un circo con esta profesión al querer obligarlos a apostar las bolsas. Eso es meterse con la familia porque los boxeadores pelean para dar un sustento y también con lo que ganan pagan la campaña y el equipo de trabajo y eso no se vale”.



Respecto a una oportunidad para Antonio Margarito, quien ya ha levantado la mano en repetidas ocasiones de pelear contra Álvarez o Chávez, Morales dijo respetar la decisión del “Tornado de Tijuana”, pero considera que tal vez no sea viable.



“Yo creo que mi amigo Antonio Margarito no está para ese tipo de peleas, ese es mi pensar y entiendo su ambición pero pues quien sabe igual y si, habrá que ver que le depara la vida”.