'Panterita' quiere ser profeta en su tierra

TIJUANA, Baja California(GH)

Luis 'Panterita' Nery (24-0; 18KO’s) está listo para presentarse ante su gente mañana en el Estadio Gasmart en contra del filipino Arthur Villanueva (31-2; 17 KO’s), aunque su cinturón en peso Gallo por el Consejo Mundial de Boxeo no estará en disputa.



Luego de conquistar el cetro en Japón ante Shinsuke Yamanaka, dio positivo por Zilpaterol, una sustancia que se encuentra en la carne.

El Consejo Mundial de Boxeo no encontró las pruebas suficientes para decretarlo como dopaje, pero ordenó una revancha ante Yamanaka, así que por tal motivo no será una pelea por el fajín.



Por su parte, al zurdo de 22 años, Nery, tiene estudiado a su rival y conoce su mayor debilidad en el encorado, “Abre bastante la derecha al entrar”, apuntó.



Además, el pupilo de Ismael Ramírez en el gimnasio Sangre Nueva, prometió espectáculo, “la gente se va ir muy contenta a su casa, es obligatorio que yo gane”, pronunció.



El 22 de octubre del 2016, Nery tuvo su pelea más reciente en Tijuana, aquella vez, en el Auditorio, noqueó al filipino Richie Mepranum.



Villanueva, apodado “El Matador” o “Rey Arturo”, tiene más de una semana aclimatándose a la región, por lo que se dijo que se sentía como en casa y consiente de las cualidades del tijuanense, “es un fuerte, no deja de tirar golpes, por ello hice una preparación de primera”, finalizó.



Los boletos para degustar de la velada, se pueden encontrar desde los 100 pesos en las estaciones Gasmart, así como en sucursales Toroshop y en taquillas del estadio.