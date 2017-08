Marineros se coronan campeones de la LNM

ENSENADA, Baja California(AGP Deportes)

Los Marineros de Ensenada son tricampeones de la Liga Norte de México.



Su tercer título, después de los conseguidos en 2010 y 2012, será recordado por el dramatismo: se definió en un séptimo juego y en extra innings frente a los Algodoneros de San Luis.



Fue hasta la décima entrada cuando Édgar Durán disparó un doble productor de la carrera decisiva, anotada por Alberto Querales, para sentenciar la pizarra final de 3-2.



A la lista de artífices se sumaron los dos lanzadores montados sobre la loma del deportivo Antonio Palacios: Arturo Florentino, sin hit durante seis entradas y dos tercios, y Luis Ramírez, ganador del juego final con una consistente actuación de tres innings.



Orlando Piña conectó el jonrón que adelantó a Marineros en la tercera entrada, mientras que Bárbaro Cañizares produjo la segunda carrera con hit en el sexto inning.



En la séptima entrada, ya con par de outs, Arturo Florentino perdió el sin hit y la ventaja de 2-0 que mantenía cuando Juan Carlos Torres dio imparable, seguido por cuadrangular de Jackson Valera.



Luis Ramírez ingresó en su relevo y terminó por ganar el juego con una labor notable de tres entradas en las que limitó a la ofensiva algodonera a dos imparables.



Después del abridor visitante, Daniel Bloch, siguieron Alejandro Félix, Raúl Castro, Yosshel Hurtado y Francisco Córdoba, éste último perdedor del encuentro al admitir dobletes ligados de Alberto Querales y Édgar Durán en el cierre del décimo inning.



Seis y dos tercios sin hit: Arturo Florentino



Estoy agradecido con todo el equipo porque me pude mantener en el juego por siete entradas; dejé el juego empatado (seis y dos tercios sin hit), pero al final mis compañeros pudieron remontar. Quería tirar nueve entradas porque sabía que mis compañeros responderían con su bateo. No se pudo, pero el relevo respondió.



Luis Ramírez: Jugador Más Valioso



Me concentré en sacar los pitcheos out por out y no me equivoqué, ya que había que tener cuidado con los buenos bateadores que ellos tienen. Estuve tranquilo también porque tenía la seguridad de que en cualquier momento llegarían los batazos. Y los dieron Querales y Durán.



Édgar Durán: Doble decisivo



Fue un juego muy difícil. Había fallado en algunos turnos, pero me concentré en ese último y pude conectar para que Querales anotara. Entendí que debía traer carreras y trabajé al doble en el gimnasio, así que creo que esa fue la clave de una gran temporada. Pero lo más importante fue el pitcheo: Florentino con un gran trabajo, igual que Luis Ramírez.



Orlando Piña: Cuadrangular del receptor



Las cosas se dieron tanto al bat como detrás del plato. Fue una temporada muy fuerte en la que no podía subestimarse a ningún rival. Todos estábamos muy parejos, pero esta serie fue excepcional. Por fortuna se nos dieron las cosas.



Alberto Querales, doble y anotador de la carrera del triunfo



Se logró el objetivo que era quedar campeón. Como segundo bat debía ponerme en base y salió ese doblete. Luego vino Durán, como en otros casos vinieron Bárbaro (Cañizares) y Uriak (Márquez), para mandarnos a anotar la carrera del gane. Tuve una gran temporada y pude ayudar al equipo.