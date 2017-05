Toros llega a 20 triunfos

AGUASCALIENTES, Aguascalientes(GH)

Dustin Martin se convirtió en el líder histórico de cuadrangulares de Toros de Tijuana, al botarla con bases llenas para la victoria de 9-6 sobre Rieleros de Aguascalientes, que aseguró la serie en el estadio Romo Chávez.



Con “bombos y platillos” el estadounidense dejó atrás los 31 jonrones de Carlos Valencia, al descargar el tercer “grandslam” de los fronterizos en la presente temporada y sirvió para que la novena que dirige Pedro Meré se convirtiera en la primera en llegar a veinte victorias en la Liga Mexicana de Beisbol.



Luego de desaprovechar las bases llenas sin out en la primera entrada, los Toros levantaron una buena cosecha en el segundo capítulo al anotar en seis ocasiones y todas ellas con dos outs.



José Guadalupe Chávez envió la primera al plato con sencillo al derecho que le permitió a Óscar Robles anotar la de la quiniela y luego se llenaron las bases para que Dustin Martin la botara por encima de la cerca del jardín izquierdo para marcar la salida del abridor de Rieleros Ernesto Zaragoza.



Fue el tercer cuadrangular con bases llenas de Toros de Tijuana en esta campaña.



En relevo de Zaragoza apareció en escena Emmanuel Torres y fue recibido por Cyle Hankerd con su séptimo cuadrangular de la temporada y segundo en días consecutivos para estadounidense y puso la pizarra 6-0.



El “convoy” acortó la desventaja al cerrarse el cuarto episodio y todo con dos outs, cuando Carlos Rodríguez se presentó a batear y la botó por todo el jardín central con Saúl Soto y Cristhian Presichi en tránsito.



Todavía faltaba una rayita más en ese capítulo sobre Manny Barreda, ya que luego del jonrón se le llenaron las bases y Amilcar Gómez tramitó pasaporte para remolcar de “caballito” la cuarta para los locales.



Una entrada después se decretó la paridad temporal a seis carreras y fue de nueva cuenta con un cañonazo de Carlos Rodríguez, quien la desapareció por segunda ocasión en el juego y se llevó por delante a Cristhian Presichi para la igualdad en seis en el electrónico.



Los tijuanenses recuperaron el control del pizarrón en la sexta entrada al anotar Isaac Rodríguez desde la intermedia, con un error del parador en corto Aldo Flores en su tiro a la inicial a batazo de Cyle Hankerd, cuando ya había dos outs.



Dos más para los “bureles” en la entrada de la suerte con doblete productor de Óscar Robles y sencillo de Isaac Rodríguez para remitir a Jorge Cantú al pentágono con el 9-6 que perduró hasta el final.



Fue la quinta victoria en fila para los Toros de Tijuana sobre los Rieleros de Aguascalientes en la presente temporada y la cuarta consecutiva en el estadio Alberto Romo Chávez.



EN LA LOMITA

Manny Barreda fue el abridor de Toros de Tijuana y se mantuvo fuerte en la loma al retirar las primeras tres entradas y dos tercios sin problemas, pero luego se le vino el mundo encima y no pudo escapar de esa cuarta entrada.



Al final su actuación fue de tres entradas y dos tercios de cuatro carreras, el mismo número de imparables, bases por bolas y ponches.



Le ayudaron Gerardo Sánchez en una entada y un tercio para dos carreras, Mark Serrano en el sexto capítulo sin contratiempos, Gabriel Encinas la séptima en orden, Juan Sandoval en tres hombres la octava y Jason Urquídez con su quinto rescate de la campaña en el mismo número de oportunidades.



Por Rieleros abrió Ernesto Zaragoza y la pasó muy mal al aceptar cinco carreras, con tres hits, seis bases por bolas y un ponche. En su auxilio hubo pasarela de Emmanuel Torres, Jorge Quiñónes, Edwin Salas, Francisco del Rosario, José Valverde y Gabe Aguilar.



CIERRA SERIE

Toros de Tijuana y Rieleros de Aguascalientes se volverá a ver las caras mañana en el tercer juego de la serie agendado para las 17:30 horas (horario de Tijuana) en el estadio Alberto Romo Chávez.



Los lanzadores probables para este duelo son Rafael Díaz (1-0; 3.52) por los visitantes y Demetrio Gutiérrez (1-2; 4.35) por los hidrocálidos.



PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Tijuana 060 001 200 9 11 0

Aguascalientes 000 420 000 6 7 2

Pitcher ganador: Gerardo Sánchez (1-0)

Pitcher derrotado: Jorge Quiñones (0-1)

Salvamento: Jason Urquídez (5)

Cuadrangulares: (TIJ) Dustin Martin (6) y Cyle Hankerd (7)

(AGS) Carlos Rodríguez 2 (5)

Estadio: Alberto Romo Chávez

Asistencia: 2 mil 899 aficionados

Duración: 3 horas y 49 minutos