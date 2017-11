Listo estadio Gasmart para recibir al 'Panterita'

TIJUANA, Baja California(GH)

Todo está listo para que esté sábado el estadio Gasmart abra sus puertas para presentar la magna función de boxeo que encabezará el campeón del mundo tijuanense Luis “Panterita” Nery, quien se medirá al peligroso filipino Arthur “King” Villanueva.



El combate a diez asaltos es el platillo principal de la velada que presentará Promociones Zanfer y que arrancará a las 17:00 horas con el primero de doce combates, según lo dio a conocer Fernando Beltrán, durante la rueda de prensa final que encabezó en la casa de los Toros de Tijuana, flamantes campeones de la Liga Mexicana de Beisbol.



En la reunión con los medios, el presidente de Promociones Zanfer estuvo acompañado por Jorge Lozano, gerente comercial de Toros de Tijuana; Guillermo Brito, director de operaciones de Promociones Zanfer, así como los boxeadores Luis Nery, Arthur Villanueva, Abner López, Sandra Robles, Elvis Torres y Antonio Lozada Jr.



Para el “Panterita” Nery, pelear en el estadio Gasmart es un sueño hecho realidad, ya que tendrá la oportunidad de subir al cuadrilátero frente a su gente, convertido en monarca del mundo.



“Yo pedí la pelea aquí, tenía rato que no peleaba en Tijuana y vamos contra Villanueva, un gran rival que tiene 31 ganadas y sólo dos derrotas; es un peleador duro, viene a mi casa y vamos a dar una gran exhibición como la que dimos en Japón”, comentó.



El tijuanense Nery es un boxeador zurdo con marca invicta en 24 combates y 18 nocauts, quien apenas el 15 de agosto derrotó al japonés Shinsuke Yamanaka por la vía del cloroformo en el cuarto capítulo, para alzarse como campeón Gallo del Consejo Mundial de Boxeo en Kyoto, Japón.



La última ocasión en la que “Panterita” peleó en Tijuana fue el 22 de octubre del 2016 en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno y venció por nocacut a Richie Mepranum.



Además del combate estelar, el resto de la función estará confeccionado con puños tijuanenses y Fernando Beltrán se mostró muy complacido de darle la oportunidad a una gran camada de peleadores locales en esta función que se transmitirá a nivel nacional a través de TV Azteca.



Los boletos están a la venta desde los 100 pesos y se pueden adquirir en las estaciones de servicio Gasmart, en las sucursales de Toroshop en Macroplaza y Plaza Sendero, así como en las taquillas del estadio Gasmart.



La ceremonia de pesaje está agendada para mañana a partir de las 12:00 horas en Macroplaza.





Peleas

Luis Nery vs. Arthur Villanueva

José Zepeda vs. Abner López

Sandra Robles vs. Linda Contreras

Elvis Torres vs. Adrián Young

Antonio Lozada Jr. vs. Armando Mariscal

Carlos Licona vs. Juan Carlos Diego

Ismael Camacho vs. José Ángel Suárez

Marcos Muñiz vs. Elías Contreras

Diego Sánchez vs. Jesús López

Giovany Pinedo vs. Roberto Rodríguez

Omar Aguilar vs. Eduardo de la Cruz

Jesús Ramón Lugo vs. Juan Carlos Armenta