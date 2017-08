Toros empareja la serie ante Diablos Rojos del México

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Cyle Hankerd despachó dos cuadrangulares y Miguel Peña se convirtió en el lanzador con más triunfos en una temporada para Toros de Tijuana, en la victoria de 9-6 sobre los Diablos Rojos del México que emparejó la serie en el estadio Fray Nano.



El zurdo texano llegó a once triunfos y con el resultado favorable el conjunto fronterizo mejoró su marca a 72-31 para mantenerse con el mejor registro de toda la Liga Mexicana de Beisbol y comandar la Zona Norte con seis juegos y medio sobre Sultanes de Monterrey.



La pizarra se puso en movimiento desde la primera entrada y los Diablos Rojos se adelantaron con cuadrangular de dos carreras de Eliseo Aldazaba, quien se llevó por delante a Carlos Figueroa.



La tropa fronteriza respondió rápido, ya que Cyle Hankerd abrió la tanda con su primer cuadrangular del encuentro y luego vino doblete productor de Juan Apodaca con el que anotó Alex Liddi desde la inicial y el propio receptor venezolano también timbró con toque suicida de Christopher Valencia para darle la vuelta a los cartones con el 3-2.



Las siguientes dos carreras del partido fueron producto de las baterías de largo alcance de ambos equipos, ya que en la quinta entrada Cyle Hankerd sumo su segundo bombazo de la noche al botarla por encima de la cerca del prado central, pero en la sexta Eliseo Aldazaba hizo lo propio al volverla a desaparecer por el lado izquierdo del parque.



La ventaja mínima de 4-3 creció de manera considerable en la entrada de la suerte cuando la “embestida” fabricó cuatro grandes carreras para enfilarse a la victoria gracias a sencillo de Roberto López para remolcar a Jorge Cantú y Alex Liddi y enseguida Chris Valencia atizó doblete que propulsó al propio López y a Juan Apodaca para el 8-3.



La “pandilla escarlata” se acercó en el fondo de ese mismo capítulo y fue con otro batazo de cuatro esquinas, en eta ocasión fue Rodolfo Valenzuela quien se fue sobre las tablas, al prenderle un lanzamiento al relevista Pedro Villarreal.



La octava tanda trajo carreras para ambos lados, ya que los “bureles” anotaron con Dustin Martin, quien pisó el pentágono al aprovechar un “wild pitch” de Lenix Osuna, pero los “pingos” activaron su casillero con jonrón solitario de Carlos Díaz que modificó el pizarrón a 9-5.



La novena que dirige Miguel Ojeda siguió luchando hasta su último turno, pero sólo pudieron descontar con una carrera en los pies de Carlos Figueroa, quien pisó el pentágono con una rola para doble matanza de Alejandro Ortiz para los números finales de 9-6.



EN LA LOMITA



La victoria fue la once para Miguel Peña al cubrir seis entradas de tres carreras, siete hits, cuatro chocolates y un pasaporte. Con el resultado favorable el texano dejó atrás la marca de diez victorias de Barry Enright (2016) y José Contreras (2014).



El zurdo no ha perdido en sus trece más recientes salidas y la última ocasión que se fue con una derrota fue 29 de abril, precisamente contra Diablos Rojos del México en el estadio Fray Nano, donde hoy cobró venganza.



En su relevo pasaron lista Pedro Villarreal, Rafael Díaz, Juan Sandoval, Jo-Jo Reyes y Jasón Urquídez con su rescate 26 de la campaña.



El veterano Díaz ponchó a un enemigo y con ese chocolate ya acumula Mil 108 abanicados en su carrera para ubicarse sólo en la posición cincuenta de todos los tiempos, al dejar atrás a Armando Valdez y a sólo uno del cubano Martin Dihigo.



Por su parte, Urquídez igualó su propia marca de salvamentos, la mejor en la historia de la franquicia.



Perdió Samuel Zazueta en seis episodios de seis tandas de cuatro carreras, siete inatrapables, cinco ponches y cuatro transferencias. Fue auxiliado por Gonzalo Sañudo, Fabián Cota, Lenix Osuna y Carlos Morales.



CIERRA SERIE



Los Toros de Tijuana disputarán mañana su último encuentro como visitantes en la presente temporada regular, cuando se vuelvan a ver las caras contra Diablos Rojos del México en el tercer juego de la serie pactado para las 17:00 horas (horario de TJ) en el estadio Fray Nano.



Los lanzadores probables para este desafío son Sergio Mitre (3-0; 3.86) por los tijuanenses y Octavio Acosta (13-1; 3.01) por los dueños del inmueble.





PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Tijuana 030 010 411 9 11 1

México 200 001 111 6 13 1

Pitcher ganador: Miguel Peña (11-2)

Pitcher derrotado: Samuel Zazueta (0-2)

Cuadrangulares: (TIJ) Cyle Hankerd 2(17)

(MEX) Eliseo Aldazaba 2(12), Rodolfo Valenzuela (2) y Carlos Díaz (1)



Estadio: Fray Nano

Asistencia: 2 mil 400 aficionados

Duración: 3 horas y 33 minutos