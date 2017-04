Manny Barreda se perfila como abridor de Toros

TIJUANA, Baja California(GH)

Manny Barreda se perfila para su tercera temporada con Toros de Tijuana, pero lo hace bajo un nuevo rol: como abridor.



Barreda tuvo una gran campaña en la pelota invernal como inicialista con Cañeros de Los Mochis, tiró un juego sin hit y fue pieza clave para llevar el equipo a la final, para posteriormente ir como refuerzo a la Serie del Caribe.



Con Toros fue relevista en 2016, pero tras llamar la atención de los Bravos de Atlanta y ser enviado a ligas menores, el mexicoamericano tiene la intención de ser parte de la rotación abridora de los taurinos.



“Venimos con el mismo plan de invierno, los Bravos de Atlanta me dieron la opción para que venga aquí a abrir, todavía no tenemos seguro cual día. Todos los que están aquí han hecho su trabajo y no lo puedo interrumpir”, comentó.



Ser abridor tendrá como repercusión lanzar más entradas de las que normalmente está acostumbrado, pero Barreda se encuentra mentalizado para cumplir con la tarea.



“He trabajado bastantemente duro para que mi brazo dé para toda la temporada, sé de la responsabilidad y el compromiso que representa. Quiero salir bien cada quinto o sexto día”, explicó.



A pesar de no tener mucha participación con la organización de Grandes Ligas, Manny se siente feliz de seguir en los planes del equipo.



“Vengo contento de allá, aunque no me quedé en el equipo como abridor, ellos todavía tienen planes para mí, no había cupo en la rotación, había muchos prospectos, ellos me siguen contemplando, de eso estoy contento”, finalizó.