La leyenda Vildósola

MEXICALI, Baja California(GH)

Es uno de los más exitosos pilotos de carreras fuera de camino del país, por años se ha mantenido en la élite de esta disciplina y ha competido con la crema y nata de la misma, sin embargo, Gustavo Vildósola decidió competir en la carrera San Felipe 250 de diferente manera.



El multicampeón cachanilla, fungió como uno de los fundadores de la categoría Trophy Truck Legend para pilotos de mayor longevidad y ayer en el puerto de Mexicali, se erigió como el gran ganador.



“Fue una ruta extremadamente difícil, pero creo que el desempeño fue fabuloso, el equipo funcionó a las mil maravillas, yo nunca me desamarré, apenas me voy a bajar del carro ahorita en la meta, fue un excelente día”, expresó recién concluido el circuito.



Una vez descendido del automóvil, Gustavo Vildósola fue ovacionado por los presentes y solicitado en demasía por los aficionados para la firma o fotografía del ídolo de las carreras fuera de camino, por lo que ante esto, emitió un mensaje para las jóvenes que lo admiran.



“No dejen de estudiar, cuando sea hora de trabajar, trabajen con ganas, si su deseo es estar en este ambiente, hagan todo el esfuerzo posible, nunca piensen que no pueden”, sentenció.