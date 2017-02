Criollos de Caguas ven oportunidad aún en la Serie del Caribe

MEXICALI, Baja California(GH)

El mánager de Criollos de Caguas de Puerto Rico, Luis Matos no da por muerto a su equipo luego de un arranque de dos derrotas en la Serie del Caribe 2017.



“Todavía hay chance tenemos dos juegos apenas, pero vamos a analizar que sucede. Hemos tenido dos derrotas ajustadas, pero el equipo sigue con la misma motivación desde que llegó a México”, reconoció en rueda de prensa.



Sobre Adalberto Flores, el serpentiero abridor, comentó “él estuvo bien, la defensa fue la que no el ayudó”.



Se han dado cosos en la Serie el Caribe en a que con una victoria se clasifica a la siguiente fase, sí que el Matos está consciente de que “todo cuenta”.



“Tenemos que hacer carreras en las primeras entradas, no dejar hombres en base, hemos dado respuesta hasta el final”, expresó.



Descartó perder la confianza o tener la presión dentro del grupo luego de la derrota ante Águilas de Zulia, o desconfiar de sus serpentineros.



“Los cinco equipos son buenos, no se puede descartar a nadie, por algo han llegado aquí”, concluyó.