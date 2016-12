Arruinan regreso de rousey

LAS VEGAS, Nevada(GH)

El regreso de Ronda Rousey a UFC no pasó de un minuto.



Rousey fue fulminada en 48 segundos por la brasileña Amanda Nunes, quien retuvo el título de las 135 libras, en la pelea estelar de UFC 207, en Las Vegas, Nevada.



Para Ronda fue su primer combate en 13 meses, cuando también fue noqueada por Holly Holm, en su primera derrota en las artes marciales mixtas y donde perdió el cetro que anoche intentaba recuperar.



Ahora su futuro está en al aire.



Rousey (12-2) no tuvo defensa ante los embates de Nunes (14-4), quien la conectó con su primera combinación.



La ex campeona y medallista olímpica de judo se quedó quieta cuando sintió las combinaciones al rostro y solo evitó caer a la lona al sujetarse de la reja del octágono.



El réferi Herb Dean detuvo la pelea con Rousey aún de pie pero protestando por la suspensión del combate, antes de abandonar la ‘jaula’ en brazos de su madre.



“Olvídense de Ronda Rousey”, dijo la campeona. “Ella debe irse a hacer películas. Ella ya hizo mucho dinero”

Rousey quien fue el rostro de UFC por años obtuvo una ganancia de 3 millones de dólares, mientras que la campeona Nunes, 200 mil dólares.



NUEVO CAMPEÓN Con una gran actuación, Cody Garbrand se convirtió en el nuevo campeón de peso Pluma al vencer a Dominick Cruz por decisión unánime



Garbrand, que alargó a 12 su invicto, fue visto ganador por los jueces con tarjetas de 48-46, 48-47, 48-46.



Cruz no perdía desde 2007 cuando fue derrotado por Urijah Faber, para después enracharse con 12 victorias.



El nuevo campeón vivió un intenso tercer round cuando mandó a la lona en tres ocasiones a Cruz con su poder de puños.