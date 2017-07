Manchester United adquiere a Matic del Chelsea

MANCHESTER, Inglaterra(AP )

El Manchester United fichó el lunes al mediocampista Nemanja Matic, proveniente del Chelsea, en un contrato por tres años.El serbio de 28 años se reúne con su ex entrenador José Mourinho después de tener un rol clave cuando el técnico portugués llevó al Chelsea al título de la Liga Premier en la temporada 2014-15."Me siento encantado de integrarme al Manchester United", declaró Matic. "Trabajar para José Mourinho de nuevo es una oportunidad que no podía rechazar".El club de la Liga Premier inglesa no reveló los detalles económicos del acuerdo, que de acuerdo con los reportes se acerca a las 40 millones de libas (52,8 millones de dólares).Matic se convirtió en un elemento crucial para el Chelsea después de reincorporarse con el club en 2014 proveniente del Benfica.Sin embargo, la decisión del Chelsea de fichar a Tiemoue Bakayoko del Mónaco significaba que los Blues estaban dispuestos a dejar ir a Matic.Matic es la tercera adquisición importante de Mourinho en el periodo entre temporadas, sumándose a Romelu Lukaku y Victor Lindelof mientras el United pretende su primer título de liga inglesa desde la campaña 2012-13.