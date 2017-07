Jaime García ya es Yanqui

NUEVA YORK, N.Y.(Agencias)

Jaime García subirá a la lomita para lanzar con los Yanquis de Nueva York.



El pitcher mexicano se convirtió ayer en nuevo jugador de los Mulos de Manhattan, equipo que reforzó su rotación un día antes de que se terminaran los registros.



Los Mulos de Manhattan reforzaron ayer su rotación un día antes de que venza el plazo para realizar canjes, al hacerse de los servicios del pitcher mexicano, quien llega procedente de los Mellizos de Minnesota, a cambio de dos peloteros de las menores, el zurdo Dietrich Enns y el derecho Zack Littell.



El nacido en Reynosa tiene una foja de 5-7 y una efectividad de 4.29 en 19 aperturas durante la presente campaña.



Recién el lunes, los Mellizos lo habían adquirido a los Bravos de Atlanta, pero cumplió sólo una apertura con Minnesota, el viernes, cuando permitió tres carreras y ocho hits en seis episodios y un tercio.



El debut de García con los Yanquis está previsto para el jueves en Cleveland. El zurdo de 31 años de edad, puede declararse agente libre al concluir la temporada.



“Es lo que necesitamos, una incorporación asombrosa para este equipo. Solo he oído cosas buenas de él y estoy muy emocionado”, dijo el jardinero derecho de los Yanquis, el novato sensación Aaron Judge.



García ocupará el quinto puesto en la rotación, que se había encomendado desde la pausa por el Juego de Estrellas a Caleb Smith y Bryan Mitchell.



AZTECAS EN YANQUIS

Rubén Amaro (IF) (1966-1968)

Celerino Sánchez (3B) (1972-1973)

Eddie León (2B) (1975)

Aurelio Rodríguez (P) (1980)

Carlos Rodríguez (2B) (1991)

Alfonso Pulido (P) (1996)

Antonio Osuna (P) (2003)

Juan Acevedo (P) (2003)

Karim García (OF) (2003)

Esteban Loaiza (P) (2004)

Alfredo Aceves (P) (2008)

Sergio Mitre (P) (2009)

Ramiro Peña (IF) (2009-2012)

Luis Ayala (P) (2011)

Luis Cruz (IF) (2013)

Luis Cessa (P) (2016)

Giovanny Gallegos (P) (2017)

Jaime García (P) (2017