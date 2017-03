Mourinho: Lamento haber maltratado a Schweinsteiger

MANCHESTER, Inglaterra (AP )

José Mourinho dijo que lamenta haber maltratado al mediocampista Bastian Schweinsteiger cuando lo tuvo bajo su conducción en Manchester United.



Mourinho dio el visto bueno para que el futbolista alemán de 32 años fichase esta semana con el Fire de Chicago, luego de dos temporadas en las que jugó poco con el club inglés.



"Bastian es uno de los jugadores por los que me siento mal por la forma que lo traté", dijo el timonel portugués. "No quiero hablarle como futbolista. No quiero referirme a él como alguien a quien compraría o no compraría. Quiero hablarle como profesional".