Denuncian golpiza al "Gato" Ortiz en penal de Cadereyta

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

El ex guardameta del futbol mexicano, Omar “Gato” Ortiz, preso desde 2012 por el delito de asociación delictuosa con una banda de secuestradores en Monterrey, Nuevo León, supuestamente fue golpeado el pasado martes en el segundo motín que se registró en el penal de Cadereyta.De acuerdo con un familiar del ex jugador de Rayados de Monterrey, elementos de la Fuerza Civil fueron los responsables de la golpiza, la cual le habría dejado al “Gato” la nariz rota y un fuerte traumatismo en el ojo, el cual estuvo cerca de perder.Además, el familiar de Ortiz explicó que el ex guardameta presenta cortadas y hematomas por todo el cuerpo.Supuestamente durante el motín, Ortiz y otros reclusos se refugiaron en una capilla, lugar del que fueron sacados a los golpes por elementos policíacos.