Brady sugiere que Patriots jugarán en México

HOUSTON(AP )

Tom Brady tiene previsto viajar este año a la Ciudad de México... para jugar fútbol americano.La NFL no ha confirmado la realización de un nuevo encuentro en la capital mexicana —el comisionado Roger Goodell podría hacerlo este miércoles, durante su conferencia anual previa al Super Bowl.Sin embargo, Brady habló abiertamente acerca del duelo que disputarían los Patriots de Nueva Inglaterra en México la próxima temporada.La NFL mostró su satisfacción luego que 76.743 espectadores llenaron el Estadio Azteca en noviembre, para presenciar un encuentro de la campaña regular entre los Texans de Houston y los Raiders de Oakland. Es posible que los Raiders, que buscan la aprobación de la liga para mudarse a Las Vegas, puedan llevar otro de sus encuentros como locales a la Ciudad de México.Los Chargers, que a comienzos de enero anunciaron su mudanza de San Diego a Los Ángeles, podrían también ser anfitriones nominales de un encuentro en México."Estoy ansioso por estar ahí, porque será una gran experiencia para nuestro equipo", comentó Brady en una conferencia de prensa."Siempre he disfrutado esto. Nuestro equipo ha ido a Londres (dos veces) y me han encantado esas experiencias. Los viajes han reforzado los vínculos en nuestro equipo, y será una gran experiencia tener la oportunidad de jugar en México".