¿Cómo sería un mundial en Norteamérica en la era de Trump?

GINEBRA(AP )

¿Serán las políticas de Donald Trump hacia el ingreso de extranjeros un obstáculo para la concesión de la Copa Mundial de futbol del 2016 a Estados Unidos, México y Canadá?



La Concacaf no organiza un mundial desde hace 32 años. En el ínterin, todas las otras regiones han realizado al menos uno. Europa y Asia no pueden postularse para ese mundial por decisión de la FIFA, Africa no parece una opción realista y Sudamérica le apunta al del 2030, en que se cumplirá el centenario del torneo.



Todo está alineado para que se lo den a la Concacaf y se viene hablando desde hace tiempo de que se lo repartirían México, Estados Unidos y Canadá.



Resta por verse, sin embargo, qué rumbo toma Estados Unidos bajo la gestión de Trump, quien acaba de prohibir el ingreso de ciudadanos de siete países mayormente musulmanes y planea construir un muro a lo largo de la frontera con México.



La sede será asignada en mayo del 2020, cuando Trump todavía esté en el poder.