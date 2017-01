LeBron: Charles Barkley es un "resentido"

DALLAS(AP )

LeBron James se hartó de las críticas de Charles Barkley.Barkley criticó a James porque exhortó a los Cavaliers a que contraten a otro jugador para tratar de ganar su segundo título consecutivo de la NBA . El analista del programa "Inside the NBA " de la cadena TNT catalogó a James como un "llorón".Después del revés de Cleveland por 104-97 ante Dallas el lunes por la noche, James dijo a ESPN que Barkley es un "resentido", y agregó que no permitirá que el ex astro de la NBA "le falte el respeto a mi legado".James también mencionó algunas de las polémicas y programas legales que Barkley tuvo en el pasado, antes de decir: "Lo único que he hecho toda mi carrera es representar a la NBA correctamente".James, elegido cuatro veces como Jugador Más Valioso de la NBA , dijo que está cansado de quedarse callado y afirmó que "hay un nuevo mandamás".