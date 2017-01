Rafael Márquez pide a Trump respeto a los paisanos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El experimentado zaguero mexicano Rafael Márquez se lanzó a la defensa de sus compatriotas que radican en Estados Unidos, luego de las medidas anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump y su política de construir un muro en la frontera.“(A Trump) le pediría una mayor reflexión sobre las decisiones que está tomando, de las que se puede arrepentir. Se le debe exigir un mayor respeto al mexicano, porque se lo ha ganado”, dijo el defensa central para el diario español Marca.Con las políticas migratorias en vilo en el país vecino del norte, Rafa Márquez considera que es un buen momento de sacar el orgullo.“La manera no es la correcta, pero todo esto nos debe servir para sacar el orgullo y transformarnos. Ojalá no se les complique con malas consecuencias para los que no tienen documentos”, comentó.Incluso, el jugador del Atlas y referente de la Selección Mexicana, resaltó el impulso económico que los mexicanos han generado en territorio estadounidense.”Nos hemos ganado el respeto de toda una sociedad siendo humildes y trabajadores. Los mexicanos en Estados Unidos han significado la mayor mano de obra y creo que se ha dejado un buen parámetro”, explicó.Respecto a su aventura en la MLS , con los NY Red Bulls en 2010, el veterano se dijo “arrepentido”, pues aún tenía condiciones para exigirse como futbolista profesional.“En su momento creí que era buena idea irme a Estados Unidos y bajar un poco las revoluciones, pero al llegar vi que quería y podía jugar de forma más competitiva. La verdad es que me arrepentí. Tenía ya 35 años, ya me veían en la recta final... Al final acabé yendo al Mundial”.“Gracias a Trump”. Quien también se unió al llamado nacional contra del presidente 45 de Estados Unidos fue Oribe Peralta, mediante una carta en redes sociales.“Porque a pesar de todas las intenciones que tienes hacia México, es gracias a ti que el mundo tiene los ojos puestos en nosotros. Gracias por recordarle al mundo que México es un paraíso, desde sus playas y pueblos mágicos, hasta sus desiertos y metrópolis”, publicó el delantero del América.