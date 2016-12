CR7 rechazó oferta de más de 100 millones de China

MILAN (AP )

Cristiano Ronaldo ha recibido ofertas por "más de 100 millones" de euros por temporada para irse a la liga china de futbol, dijo el agente del astro de Real Madrid Sin embargo, Jorge Mendes aseguró que el delantero portugués no se irá del club español.Cuando le preguntaron en Sky Sport de Italia sobre reportes de una oferta de 300 millones de euros (315 millones de dólares) al Madrid por la transferencia de Cristiano, y un contrato por 100 millones de euros (105 millones de dólares) por temporada de un club no especificado, Mendes respondió: "Es normal. Es el mejor futbolista del mundo, y el mejor de todos los tiempos. Fueron más de 100"."Pero Cristiano está contento en Real Madrid . China es un mercado nuevo, que puede comprar algunos jugadores. Pero para Cristiano es imposible... él seguirá jugando en el Real Madrid . El dinero no lo es todo en la vida".En un evento futbolístico en Dubai, Mendes sí insinuó que el colombiano James Rodríguez podría irse del equipo merengue, aunque no dio pistas sobre su destino."No voy a hablar de equipos. Ya veremos qué pasa", indicó.Los clubes chinos han gastado fortunas en los dos últimos años para fichar jugadores de renombre. El más reciente en la lista es el delantero argentino Carlos Tevez, quien el jueves pactó un contrato con Shanghai Shenhua.Los brasileños Oscar, Hulk, Ramires y Paulinho, el colombiano Jackson Martínez y el argentino Ezequiel Lavezzi también han pasado a la Súper Liga China.