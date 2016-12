Ismael Hernández quiere pentatletas atrevidos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Más allá de ser reconocido por ser el primer medallista olímpico en la disciplina del pentatlón, lo que a Ismael Hernández le interesa es fomentar una mentalidad ganadora en las nuevas generaciones de su especialidad.



El seleccionado nacional espera que, a diferencia de lo que pasó con él, a los noveles talentos no les tome 17 años llegar hasta el podio en una justa veraniega.



“Espero que luego de mi medalla de bronce los juveniles sepan que podemos competir al mismo nivel e incluso ganarle a las potencias en disciplinas que probablemente antes de Río no se consideraban como prioritarias. Eso es lo que me gusta, trasmitirle a las nuevas generaciones y al sistema deportivo que todo es posible, que todo se puede lograr”.



Hernández consideró que las nuevas figuras del pentatlón moderno surgirán de competencias como la Olimpiada Nacional y campeonatos locales.



“Ahorita nosotros somos los deportistas consagrados, pero estoy seguro de que quienes se integren al alto rendimiento lo harán bien. Vienen los futuros campeones olímpicos y espero que ellos encuentren inspiración en cada una de las victorias de los medallistas olímpicos y paralímpicos de Río. Quiero decirles que es posible ganar, a veces es momento de soñar con los ojos abiertos”.



El éxito, compartió Ismael, es producto de varios factores.



“Hay que entender que la excelencia no es una línea recta o una carretera, es un ciclo que se cumple. Lo importante es tener en la mente mejorar todos los días, volver a poner los pies en la tierra y renovar metas”.



—¿Cuáles serán tus prioridades en 2017?



—El siguiente ciclo olímpico viene marcado en dos partes: la parte académica, que es buscar una maestría en el extranjero y la segunda se trata de comenzar el trabajo rumbo a la calificación a los Olímpicos a partir de los Panamericanos de 2019.

El pentatleta tuvo poco descanso tras obtener su histórica presea.



“Ya empecé con la preparación general desde octubre. Estoy regresando a la forma física poco a poco, sumando kilómetros en la natación y la carrera para encarar las Copas Mundiales que serán en mayo”.



Sin duda, 2016 ha sido hasta el momento el mejor año en la carrera de Ismael.



“Me siento feliz y agradecido por las personas e instituciones que me apoyaron sin buscar algún interés. Fue un año redondo lleno de aprendizaje, experiencias y grandes triunfos como la medalla olímpica. Lo que pasó en Río fue producto del trabajo y la planeación de mi equipo de trabajo. El pentatlón está creciendo y pronto se convertirá en un deporte protagonista”.