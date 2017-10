Tottenham espera noticias de Kane previo a visita al Madrid

(AP )

En situaciones casi opuestas en la Liga de Campeones, mientras que el invicto Paris Saint-Germain llega con confianza al duelo en que podría asegurar su pase a la siguiente ronda, el Tottenham luce preocupado ante la posibilidad de no contar con su estrella en la visita al Real Madrid.



Manchester United y Manchester City buscarán extender sus marchas perfectas en la fase de grupos. Un triunfo sobre Benfica en el estadio Old Trafford el martes le daría al United el boleto a la próxima fase al frente del Grupo A, y el City podría hacer lo mismo si derrota al Nápoli en choque del Grupo F el miércoles.



Chelsea y Liverpool también ocupan las cimas de sus respectivos grupos, si bien no tan cómodamente. Los Blues pueden dar un paso importante hacia la clasificación el martes con sólo evitar una derrota en Roma en un choque en el Grupo C, y Liverpool debe sumar en su compromiso en el Grupo E al medirse con NK Maribor en Anfield el miércoles, con pruebas más duras por venir de parte de Spartak de Moscú y Sevilla.