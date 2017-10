Serie Mundial: Récord de jonrones y suspicacias por pelotas

HOUSTON(AP )

Los jonrones no paraban de desaparecer sobre el muro del Minute Maid Park.



Siete cuadrangulares fueron conectados en el quinto partido, para establecer un récord de 22 en una Serie Mundial — y con la posibilidad de dos duelos más por delante.



Veinticinco carreras fueron anotadas en un juego que fue abierto por Clayton Kershaw de los Dodgers y Dallas Keuchel de los Astros, ambos ganadores del Cy Young y de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas.



Después de una temporada en la que los bateadores eclipsaron a sus predecesores de la Era de los Esteroides en la suma de jonrones, hay una sensación de que hay algo extraño con las pelotas.



Una cifra récord de ocho cuadrangulares fueron conectados en el segundo partido, incluyendo cinco en extra innings.



Y los siete jonrones del quinto juego hubieran empatado el récord previo. La victoria 13-12 de los Astros, consumada en 10 innings el domingo, fue el segundo juego con más carreras en la historia del Clásico de Otoño.



Esto fue lo que Keuchel dijo tras el segundo partido: “Es obvio que las pelotas tienen algo”.



Pero no es tan obvio para todos, inclusive en medio de la escalada de jonrones.



El bombardeo de jonrones este año dejó atrás los 21 de la Serie Mundial de 2002.



Anaheim sacudió siete y Barry Bonds y los Gigantes de San Francisco conectaron 14 en siete partidos. Eso fue el año previo al inicio de los controles antidopaje.



Las conjeturas de que algo ha cambiado incluyen un estudio que asegura que encontró diferencias en el tamaño y dimensión de las costuras de las pelotas desde el receso por el Juego de Estrellas de 2015.





El comisionado Rob Manfred insiste que no hay nada pérfido con las pelotas.



“Estoy plenamente confiado de que las pelotas que estamos usando cumplen con las especificaciones”, dijo Manfred el viernes.