Astros a un triunfo de ganar Serie Mundial

HOUSTON, Texas(AP)

Alex Bregman puso fin a otro juego loco, con un sencillo ante Kenley Jensen cuando había dos outs de la décima entrada, y los Astros de Houston superaron el domingo 13-12 a los Dodgers de Los Ángeles, para colocarse a un triunfo de ganar por primera vez la Serie Mundial.



El público en el Minute Maid Park, que enmudeció cuando el as Dallas Keuchel permitió que los Dodgers tomaran la delantera por 4-0, no dejó de emocionarse en el resto de un encuentro en que el pitcheo brilló por su ausencia.



Nadie pudo haber previsto semejante despliegue de artillería durante una noche en que Clayton Kershaw abrió por los Dodgers y Keuchel por los Astros.



José Altuve, Carlos Correa, Yuli Gurriel, George Springer y Brian McCann dispararon sendos vuelacercas por Houston, que igualó 4-4 la pizarra ante Kershaw.



Cody Bellinger sacudió un bambinazo de tres vueltas para que los Dodgers recuperaran la delantera por 7-4. Pero los Astros volvieron a remontar para irse arriba 11-8 tras siete capítulos y 12-9 luego de ocho.



El cubano Yasiel Puig aportó otro cuadrangular por los Dodgers, que rayaron tres veces en el noveno inning para igualar el juego a 12.

Pero los Astros rieron al último, muy pasada la medianoche. Con dos outs, Bregman bateó su hit y puso fin a la tensa pulseada de cinco horas y 17 minutos.



Con cada uno de los siete jonrones, este juego se fue configurando quizás como el más enloquecido en la historia del Clásico de Otoño, incluso por encima de aquel en que los Azulejos de Toronto se impusieron 15-14 a los Filis de Filadelfia en 1993.



En el “Año del Jonrón”, ninguna ventaja pareció cómoda.



El bambinazo de Puig, que produjo dos carreras, fue el 22do conectado en esta Serie Mundial, un récord. Un sencillo de Chris Taylor ante Chris Devenski con dos outs hizo necesarias las entradas adicionales.



Ahora, con dos bullpens extenuados, los clubes tendrán un día para recuperarse.



El sexto juego está previsto para el martes en el Dodger Stadium. El abridor Justin Verlander tratará de conseguir el título, mientras que Rich Hill intentará salvar a los Dodgers.



Por los Dodgers, el puertorriqueño Kike Hernández de 3-0 con dos anotadas. El cubano Puig de 5-1 con una anotada y dos producidas.



Por los Astros, los venezolanos Altuve de 5-3 con tres anotadas y cuatro empujadas, Marwin González de 5-0. El puertorriqueño Correa de 5-3 con dos anotadas y tres impulsadas. El cubano Gurriel de 5-2 con una anotada y tres remolcadas.



CALENDARIO

SERIE MUNDIAL maÑana

Houston vs. LA Dodgers

17:00 horas

Estadio: Dodger Stadium

Lanzador Houston: Justin Verlander (15-8, 3.36)

Lanzador LA Dodgers: Rich Hill (12-8, 3.32)

Televisión: ESPN, Fox Sports y Televisa

Miércoles 1 de noviembre

Houston vs. LA Dodgers

17:00 horas

Estadio: Dodger Stadium

Lanzador Houston: Por definir

Lanzador LA Dodgers: Por definir

*En caso de ser necesario



Resultado

12-13

Pizarra

Equipos 123 456 789 10 C H E

LA Dodgers 300 130 113 0 12 14 1

Houston 000 430 410 1 13 14 1

Pitcher Ganador: J. Musgrove(1-0)

Pitcher Perdedor: K. Jansen(0-1)

Jonrones: LA Dodgers: Bellinger (1), Puig (2), Houston: Gurriel (2), Altuve (2), Springer (3), Correa (2), McCann (1)