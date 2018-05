Celtics vence 117- 101 a Sixers

BOSTON(AP)

Las estrellas en ascenso de Boston estancaron el Proceso y llevaron a los Celtics a la victoria en el Juego 1 de las semifinales de la Conferencia Este.



El armador suplente Terry Rozier anotó 29 y el alero de los Celtics, Jayson Tatum, en el primer año, tuvo un récord personal de 28 puntos para vencer al novato de la camiseta roja Ben Simmons el lunes por la noche y llevar a Boston a una victoria 117-101 sobre los 76ers de Filadelfia.



Con gran parte de la atención centrada en los jóvenes de los 76ers Simmons y Joel Embiid, el movimiento juvenil de Boston, Tatum y Rozier lideró el camino. Dos días después de anotar 26 puntos en el juego 7 contra Milwaukee, Rozier encabezó la lista, al tiempo que agregó ocho rebotes y seis asistencias.



"Ha sido un sueño hecho realidad. Quiero seguir ", dijo Rozier, quien vestía una camiseta de Drew Bledsoe Patriots para ordeñar una risa más de su pseudo feudo con el vencido guardia Bucks Eric Bledsoe. "Solo soy un tipo que vive en este momento".



Embiid anotó 31 puntos con 13 rebotes para Filadelfia, que perdió por segunda vez en 22 juegos. Simmons, el probable novato del año, anotó 18 con siete tablas y seis asistencias.



Pero con seis días de descanso desde la eliminación de Miami, el Heat falló 15 de sus primeros 20 tiros y acertó 5 de 26 desde el rango de 3 puntos para perder por segunda vez desde el 13 de marzo.



"Somos jugadores de la NBA y tenemos que estar listos", dijo Embiid. "No estábamos listos esta noche".



Al Horford tuvo 26 puntos y siete rebotes para Boston, que albergará el Juego 2 el jueves por la noche. Los Celtics esperan que el guardia Jaylen Brown regrese de una lesión en el tendón de la corva que sostuvo en el decisivo contra los Bucks, dejándolo fuera de juego junto con Kyrie Irving y Gordon Hayward.



Jugando en lugar de Irving, Rozier retomó donde lo dejó en la primera ronda al anotar 10 puntos y seis asistencias en el primer cuarto el lunes por la noche.



Logró 7 de 9 desde el rango de 3 puntos en general, combinándose con Tatum para eclipsar las selecciones de lotería acumuladas por Filadelfia durante The Process.



La primera selección global en el draft 2016 que se perdió todo el año pasado por una lesión, Simmons fue abucheado por la multitud de Boston con cánticos de "¡No es un novato!"



En el último cuarto, cuando Tatum pisó la línea de tiros libres para proteger una ventaja de dos dígitos, el canto se convirtió en "¡Es un novato!"



"Me encanta cuando la gente habla basura", dijo Embiid. "Sigan trayendo, y veremos cómo va".

Tatum fue la primera selección de Boston el año pasado --tres en la general-- después de intercambiar la primera selección con los Sixers y obtener una primera ronda en 2018 también. Filadelfia eligió a Markelle Fultz; él no jugó el lunes por la noche.



"Ha sido genial ver a Jayson y Terry y solo a nuestros muchachos jugar así", dijo Horford. "Creo que Jayson está empezando a resolverlo. ... Y es genial verlo para nuestro equipo".



Fue 33-todo con solo siete minutos por jugar en el medio tiempo cuando los Celtics se escaparon 10 puntos seguidos. Horford tenía cuatro de las cinco canastas y asistió en la otra. Boston lideró 87-70 en el último minuto del tercer cuarto cuando Philadelphia anotó nueve puntos consecutivos para convertirlo en un juego de nueve puntos.



Después de que Simmons hizo una bandeja para que fuera 97-88, Horford acertó un 3 desde la parte superior de la llave con 5:30 por jugarse y nunca volvió a estar en un solo dígito.



PONME EN EL ENTRENADOR



Hasta aproximadamente una hora antes de la hora del juego, Brown aún estaba tratando de encontrar una manera de jugar en su tendón isquiotibial derecho.



El segundo máximo anotador de los Celtics en la primera ronda con 17.9 puntos por juego, Brown fue finalmente descartado una media hora antes del inicio de una conversación con médicos, entrenadores y Horford.



"Jaylen es un competidor, sé que estaba haciendo todo lo posible para estar ahí afuera", dijo Horford. "Su salud es lo más importante. No queríamos ningún contratiempo con él. Una de las cosas cuando hablé con él, fue como 'Oye, obviamente te necesitamos mucho, pero te necesitamos a largo plazo. Necesitamos que estés sano y que te sientas bien".



"Afortunadamente ahora tiene un par de días para recuperarse y volverá el jueves".



SENSACIÓN ESCOLAR ANTIGUO



El entrenador de los Sixers, Brett Brown, está familiarizado con los enfrentamientos de Filadelfia y Boston de la década de 1980, habiendo crecido en South Portland, Maine. Aunque sabe que otros equipos en el Este siguen siendo relevantes, cree que hay suficientes talentos jóvenes en los rostros actuales de los 76ers y los Celtics para dar un renacimiento a la rivalidad.



"Eso espero", dijo Brown. "Yo personalmente crecí con esta rivalidad, justo a la vuelta de la esquina y solo una gran parte de tu vida de baloncesto cuando eras un niño. Seguramente parece que ambos programas van en la dirección correcta ".



TIP-INS



Sixers: Embiid es el primer Sixer con 30 puntos en un juego de postemporada desde Andre Miller en 2009. Es el primero con al menos 30 puntos y 10 rebotes en un juego de postemporada desde Allen Iverson en 2001. ... Embiid nuevamente usó el máscara que ha necesitado desde que perdió 10 juegos consecutivos, incluidos los primeros dos de los playoffs.



Celtics: Fue la primera vez que Boston tuvo a tres jugadores anotando 25 o más puntos en un juego de postemporada desde Ray Allen, Paul Pierce y Rajon Rondo en 2009. ... El miembro del Salón de la Fama y 11 veces campeón de la NBA Bill Russell estaba en la multitud ... Smart perdió sus primeros cinco disparos. ... Los Celtics pusieron camisetas en cada asiento que decían "BEAT PHILA". Los "LA" estaban en negrita, un guiño a la rivalidad de hace mucho tiempo con los Lakers.