Los Diamondbacks pierden otro titular a medida que Ray continúa con DL de 10 días

PHOENIX(AP)

Los Diamondbacks de Arizona colocaron al zurdo Robbie Ray en la lista de lesionados de 10 días este lunes con un oblicuo forzado, el segundo lanzador abridor que el equipo perdió debido a una lesión esta temporada.



El lanzador derecho Taijuan Walker estará fuera de temporada luego de someterse a una cirugía de Tommy John.



Ray, ganador del Juego de Estrellas y 15 juegos el año pasado, se fue con un out en la segunda entrada de la derrota 3-1 de Arizona en Washington el domingo. El gerente de los Diamondbacks, Torey Lovullo, dijo que no hay un cronograma para su regreso.



"Está un poco frustrado porque pensó que por fin estaba tirando la pelota como quería ayer y todos lo estábamos notando", dijo Lovullo, "y esto salta y te atrapa".



Lovullo no estaba listo para decir quién tomaría la próxima salida programada de Ray el viernes, en casa en el primer partido de una serie de tres juegos contra el campeón de la Serie Mundial Houston.



Ray tiene marca de 2-0 con efectividad de 4.88 y 48 ponches en cuatro aperturas esta temporada.



La temporada pasada, Ray terminó 15-5 con una efectividad de 2.89. Sus 218 ponches fueron terceros en la Liga Nacional detrás de Jacob deGrom (239) y Max Scherzer (268).



Para llevarse el lugar de la lista de Ray, los Diamondbacks recordaron al relevista derecho Silvino Bracho de Triple-A Reno.



Lovullo calificó como "una gran prueba" perder dos quintos de la rotación inicial antes de finales de abril.



"Eso es lo que una temporada de béisbol es para mí", dijo Lovullo. "Es una serie de pruebas que cuando te mantienes unido, te agrupas como uno, ayudas a tu familia, pasas por estas pruebas".



Matt Koch, de Reno, ha hecho dos aperturas en lugar de Walker y tiene marca de 1-0 con efectividad de 1.93.