Los Medias Rojas completan el mejor mes con victoria sobre los Reales

BOSTÓN (AP)

Los Medias Rojas de Boston se abrieron paso a través de sus mayores victorias en abril.



Xander Bogaerts conectó un grand slam sobre el Green Monster y Boston finalizó en abril al vencer a los Reales de Kansas City por 10-6 este lunes por la noche.



Mitch Moreland bateó un jonrón solitario y tuvo tres hits junto con Bogaerts para los Medias Rojas, quienes lograron su 19na victoria en abril. Habían alcanzado 18 en tres ocasiones, la última en su temporada 2013 ganadora de la Serie Mundial.



Fue el sexto 'slam' de Boston de la temporada, todo en abril, y los empató con Expos de Montreal en 1996 para la mayor cantidad de majors hasta el 1 de mayo. Los Medias Rojas ni siquiera llegaron a la última temporada.



"No llegué a un Grand Slam en mi carrera, no fue por mí", dijo el manager de los Medias Rojas, Alex Cora, rompiendo una sonrisa.

Bogaerts tenía una respuesta simple.



"Especialmente con las bases cargadas, estamos teniendo buenos cambios", dijo. "Creo que hemos sido muy selectivos y estamos buscando buenos lanzamientos".



A pesar de jugar, a veces, en pésimas condiciones en casa, como hoy por la noche cuando hacía frío con temperaturas de alrededor de 40 grados y una lluvia ligera que caía la mayor parte del juego, la ofensiva de los Medias Rojas sigue bateando cuadrangulares a diferencia del equipo que último en la Liga Americana en 2017.



"No es el mejor clima para jugar", dijo Bogaerts. "Pero, es jugable".



Whit Merrifield tuvo tres hits y dos carreras impulsadas para los Reales, que venían de su primera victoria consecutiva esta temporada.



Héctor Velázquez (4-0), el primero de los tres relevistas, trabajó dos entradas sin permitir carrera para la victoria.



Perdiendo por 3-0, Boston anotó una carrera en el segundo cuadrangular en el jonrón de Moreland y cinco en Jason Hammel (0-3) en un tercer inning destacado por el golpe de Bogaerts que dejó Fenway Park por completo. Moreland dibujó un paseo cargado de bases para la otra carrera.



"Pensé que las primeras dos entradas de Jason fueron buenas y luego comenzó a pelear un poco en el tercero", dijo el manager de los Reales, Ned Yost. "El Grand Slam fue un lanzamiento que se levantó, lo cual no creo que estuviera intentando ir allí".



Boston cayó en el hoyo 3-0 en el primero cuando el abridor Eduardo Rodríguez permitió tres carreras en tres pasaportes, dos sencillos y un bateador de hits.



Reales: SS Alcides Escobar estaba de regreso en la alineación después de salir del juego del domingo con una contusión en la mano izquierda al ser golpeado por un lanzamiento. ... DH Mike Moustakas fue golpeado por un lanzamiento y salió con un golpe en el antebrazo izquierdo.



Medias Rojas: Cora decidió darle OF Mookie Betts por segundo día consecutivo debido a una lesión en el tendón de la corva derecha que lo obligó a salir el sábado. "Siento que no comenzar hoy va a beneficiarlo, pero si lo necesitamos tarde en el juego, lo usaremos", dijo Cora.



CONFUSIÓN DE LA CAJA DE PRENSA



Los Reales hicieron un cambio de alineación tarde, lo que causó confusión en la sala de prensa cuando todos pensaban que el club había movido su bateador designado a la tercera base después de que Moustakas tuvo que irse en la primera.



Habría forzado al lanzador Hammel a golpear.



El problema era: los Reales habían dado una nueva alineación a los árbitros de la publicada en la caja de prensa y en los marcadores de Fenway que tenían a Moustakas en la tercera base y Cheslor Cuthbert como el bateador designado.



Cuthbert entró en tercera base al pie de la primera.



Ambas lanzadores abrieron para la quinta entrada.

Rodríguez permitió cinco carreras, caminó tres, golpeó a dos bateadores y ponchó a seis en cuatro.



Hammel fue marcado por ocho carreras y ocho hits en 4 2/3.



INVITADOS ESPECIALES



La fiesta de los Reales tuvo 28 invitados adicionales porque fueron invitados a traer a sus papás o hermanos en el viaje.



"Realmente, realmente lo disfruto, la oportunidad de venir a Fenway. Hicieron una gira aquí, una visita privada. Creo que todos disfrutaron eso ", dijo Yost. "Es simplemente un viaje fenomenal juntos poder compartir tres días como este".



Reales: el pívot Jakob Junis (3-2, 3.34 de efectividad) espera recuperarse el martes de un inicio previo miserable cuando cedió un récord del club empatando cinco jonrones contra los Medias Blancas.



Medias Rojas: LHP Chris Sale (2-1, 2.31) busca continuar su buena racha, habiendo permitido tres o menos carreras, una o menos cuatro veces, en sus seis aperturas iniciales.