Astros ganan 2-1 contra Yankees de Nueva York

HOUSTON, Texas(AP)

Charlie Morton lanzó dos hits en la octava entrada y ponchó a 10 cuando los Astros de Houston rompieron la racha de 9 victorias de los Yankees de Nueva York con una victoria de 2-1 el lunes por la noche.



Carlos Correa tuvo dos hits y una carrera impulsada para Houston en el primer encuentro entre los equipos desde el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, cuando Morton permitió dos hits en cinco entradas para la victoria en una victoria de 4-0 que envió al campeón defensor Astros. a la Serie Mundial.



Houston ha ganado siete partidos seguidos en casa contra los Yankees, incluida la postemporada, y los Astros no los han tenido hasta más de una carrera en sus últimos seis partidos aquí.



Morton (4-0) solo había permitido un hit cuando Gleyber Torres lo persiguió con un doble de dos outs en la octava entrada. Brad Peacock se hizo cargo y le dio base al bateador emergente Aaron Judge, quien no arrancó por primera vez esta temporada, y Torres se robó la tercera base.



Chris Devenski reemplazó a Peacock y fue recibido con un sencillo productor por Brett Gardner que redujo la ventaja a 2-1. Devenski luego avivó al jugador de la semana de la Liga Americana Didi Gregorius en tres lanzamientos para finalizar la entrada.



Ken Giles se ponchó en el noveno para su tercer salvamento.



Sonny Gray (1-2) cedió cuatro hits y dos carreras al anotar tres en seis entradas para romper una racha de tres aperturas consecutivas en las que no salió de la quinta entrada.



George Springer bateó un sencillo, avanzó a segunda por un obstáculo y se llevó el tercero con un rodado de José Altuve. Houston tomó una ventaja de 1-0 cuando Springer anotó cuando Correa conectó tierra.



Altuve hizo un sencillo para comenzar el cuarto antes de que Correa salga a caminar. Un doble de Yuli Gurriel envió a Altuve a casa para poner el 2-0.



Correa fue expulsado en casa por jugada de un fielder sobre una pelota golpeada por Josh Reddick. Gray caminó hacia Alex Bregman después de eso, pero retiró a los siguientes dos Astros para limitar el daño.



Morton se recuperó después de haber tenido cuatro entradas durante la temporada en su inicio anterior. Retiró sus primeros siete bateadores antes de que Torres entrara en el tercero. Austin Romine conectó un doble play para finalizar la entrada.



El diestro ponchó a dos en el cuarto antes de caminar a Gary Sánchez para comenzar el quinto. Sánchez quedó varado cuando Morton hizo sonar a Aaron Hicks, Miguel Andujar y Neil Walker.



Romine consiguió el primer golpe de Nueva York con un out en el sexto, pero Morton ponchó a Gardner antes de que Gregorius apareciera.



Yankees: 3B Brandon Drury, en la lista de lesionados debido a migrañas severas, continuará su asignación de rehabilitación en Triple-A Scranton durante los próximos días.



"Sentimos que lo está haciendo bien y lo está haciendo mejor", dijo el manager Aaron Boone. "Continuará con sus protocolos y algunos de los tratamientos que ha estado haciendo y seguiremos evaluándolo en los próximos días".



Yankees: LHP Jordan Montgomery (2-0, 3.76 ERA) comienza la noche del martes en Houston. No tuvo en cuenta la decisión en su última apertura cuando permitió cuatro hits y dos carreras en cinco entradas contra Minnesota.



Astros: RHP Justin Verlander (4-0, 1.36) tiene la efectividad más baja en las primeras seis aperturas de una temporada en su carrera.